Ở Việt Nam có một loại củ màu đỏ chống oxi hóa cực tốt: Làm nước uống "chống già", da dẻ hồng hào, giảm rụng tóc đáng kể

Theo thời gian, làn da dần xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như khô ráp, kém đàn hồi, nếp nhăn rõ hơn và màu da thiếu đồng đều. Việc chăm da không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà còn vào cách ăn uống, nuôi dưỡng từ bên trong. Việc chăm da từ bên trong có thể bắt đầu bằng những lựa chọn đơn giản trong bữa ăn, thay vì chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm.

Da dẻ hồng hào, trẻ lâu hơn so với tuổi nhờ một loại củ màu đỏ

Ở Việt Nam có một loại củ màu đỏ, cực tốt cho máu huyết và làn da của phái đẹp. Đó là củ dền đỏ. Loại củ này cung cấp folate, kali, một lượng vitamin C và sắc tố betalain có đặc tính chống oxy hóa; nitrat tự nhiên trong củ dền còn có thể hỗ trợ lưu thông máu.

Đó chính là lý do vì sao củ dền đỏ thường xuyên xuất hiện trong các loại nước dưỡng nhan, bổ huyết của phái đẹp.

Củ dền đỏ có thể góp phần vào chế độ ăn nuôi dưỡng làn da nhờ cung cấp vitamin C cùng các sắc tố betalain có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Vitamin C cũng là dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo collagen, góp phần duy trì cấu trúc da.

(Nguồn: @thoduongminhh)

Trên kênh TikTok "Thơ dưỡng mình", Thơ chia sẻ cách cải thiện làn da và mái tóc nhờ cốc nước củ dền đỏ. "Chị em nào thường xuyên bị lạnh tay chân, hay mệt mỏi, da dẻ xanh xao, tóc rụng nhiều thì hãy thử ngay loại nước này. Nếu có vấn đề về dạ dày thì uống sau ăn, còn không bị dạ dày thì có thể uống buổi sáng trước khi ăn 15 phút".

(Nguồn: @thoduongminhh)

* Công thức nước củ dền + chanh của Thơ:

- 1 củ dền đỏ, bào thành từng lát mỏng, cho vào trong lọ.

- Vắt 1 quả chanh vào, cho thêm 2-3 thìa mật ong và và trộn đều lên.

- Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, có thể uống trong 1 tuần.

- Khi uống pha cùng nước ấm sẽ tốt hơn.

Theo cô nàng Yến Ngọc Phạm chia sẻ, không chỉ đẹp da, nước củ dền đỏ này còn hỗ trợ giảm rụng tóc, tăng sức đề kháng cho cơ thể.(Nguồn: @nikiorganic1991).

Các công thức nấu nước củ dền bổ huyết tốt cho làn da, vóc dáng của phụ nữ

Bạn có thể nấu canh, hấp hoặc nấu nước uống, đồng thời ăn cả phần củ để tận dụng chất xơ. Mỗi công thức mang đến một hương vị riêng, giúp thực đơn rau củ thêm đa dạng và dễ thưởng thức.

Bạn nên hạn chế thêm đường; nếu muốn giữ lại chất xơ, có thể xay thành sinh tố thay vì ép bỏ bã. Những thức uống này là một phần của chế độ ăn cân bằng, góp phần chăm sóc da từ bên trong khi kết hợp với dưỡng ẩm, chống nắng và nghỉ ngơi hợp lý.

* Công thức nước ép củ dền đỏ + dứa + cà rốt:

(Nguồn: @hongkhan9393)

Hồng Khấn (kênh TikTok @hongkhan9393) chọn cách ép nước củ dền để uống. Công thức nước ép bổ máu dưỡng khí huyết, thanh lọc cơ thể của Hồng Khấn gồm: Củ dền đỏ + dứa + cà rốt.

Nước ép củ dền đỏ, dứa và cà rốt bổ sung vitamin C, beta-carotene (tiền thân của vitamin A) cùng các hợp chất chống oxy hóa, góp phần cung cấp dưỡng chất cho cơ thể và làn da. Vị chua ngọt của dứa giúp cân bằng vị củ dền, tạo nên thức uống thơm ngon, dễ thưởng thức.

(Nguồn: @hongkhan9393)

* Công thức nước ép củ dền đỏ + táo + cà rốt:

Ngoài công dụng dưỡng da, nước củ dền đỏ còn giúp môi đỏ hồng căng mọng. Như cách của TikToker Thủy chia sẻ trên kênh "Sống khỏe cùng Thủy", mỗi tuần cố uống 3 lần, với công thức nước củ dền đỏ + táo + cà rốt ép lấy nước và chia khay cấp đông trong ngăn đá, để uống dần.

(Nguồn: @sng.kho.cng.thu)

Mỗi lần uống, lấy 1-2 viên nước đá củ dền, cho vào cốc pha cùng nước ấm để uống. Nước ép củ dền đỏ, táo và cà rốt bổ sung các hợp chất chống oxy hóa cùng beta-carotene (tiền thân của vitamin A), góp phần hỗ trợ sức khỏe làn da.

(Nguồn: @sng.kho.cng.thu)

* Công thức nước củ dền đỏ + mía:

Củ dền đỏ nấu cùng nước mía tạo nên thức uống có màu đỏ bắt mắt, vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng. Củ dền cung cấp một số khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa, còn nước mía giúp thức uống dễ thưởng thức hơn.

Tuy nhiên, vì nước mía chứa nhiều đường, nên dùng lượng vừa phải, có thể pha thêm nước lọc và không cần thêm đường.

(Nguồn: @ngocanhbeo1510)

Một ly nước củ dền có thể làm phong phú thêm thực đơn mỗi ngày, còn làn da khỏe đẹp cần được nuôi dưỡng bền bỉ bằng chế độ ăn cân bằng, giấc ngủ đầy đủ và thói quen chăm sóc, chống nắng đều đặn.