MC VTV cao vỏn vẹn 1m50: 24 tuổi cưới chồng giám đốc, tận hưởng cuộc sống trên tầng cao giữa lòng Hà Nội

MC Vũ Phương Thảo (SN 1997) là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), đồng thời được đông đảo khán giả yêu mến trong cộng đồng eSports Việt Nam. Cô từng được biết đến là MC trẻ tuổi nhất VTV khi bắt đầu cộng tác với nhà đài từ năm thứ hai đại học và đến nay vẫn gắn bó với công việc dẫn chương trình. Bên cạnh sự nghiệp, Phương Thảo còn gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung cùng chiều cao khiêm tốn 1m50. Năm 2021, cô kết hôn với ông xã là giám đốc một công ty phân phối game tại Việt Nam. Cặp đôi được nhiều người yêu mến, được xem là một trong những "gia đình eSports" nổi bật của làng thể thao điện tử Việt Nam.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Phương Thảo từng có thời gian sống cùng bố mẹ chồng trước khi quyết định chuyển ra ngoài, xây dựng tổ ấm riêng. Đầu năm 2022, cặp đôi tậu căn hộ rộng 70m² tại Hà Nội với giá 3,3 tỷ đồng. Để không gian sống thêm rộng rãi, thoáng đãng, hai vợ chồng lựa chọn đập thông phòng khách với khu vực bếp, đồng thời chi thêm khoảng 200 triệu đồng để làm mới nội thất. Căn hộ mang phong cách hiện đại, lấy tông trắng và màu gỗ làm chủ đạo, vừa sang trọng vừa ấm cúng. Trên mạng xã hội, MC Phương Thảo thường xuyên chia sẻ những video được quay ngay tại nhà, qua đó hé lộ nhiều góc sống được bài trí chỉn chu, đẹp mắt và đầy đủ tiện nghi.

Phòng khách và bếp

Căn hộ tầng cao rộng 70m² của vợ chồng MC Phương Thảo gây ấn tượng với phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng, lấy tông trắng và màu gỗ làm chủ đạo. Không gian được bố trí theo lối mở, kết nối phòng khách với khu vực bếp, vừa tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng vừa thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Khu vực tiếp khách được bài trí gọn gàng với sofa đặt đối diện tivi, bên cạnh là góc ban công nhỏ với hệ cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên vào nhà. Ngay phía sau sofa là căn bếp xinh xắn, nổi bật với hệ tủ trên màu trắng kết hợp tủ gỗ phía dưới, tạo nên tổng thể hài hòa, ấm cúng. Để không gian thêm phần sinh động, vợ chồng MC Phương Thảo còn khéo léo tô điểm bằng những món đồ decor nhỏ xinh cùng tranh ảnh trang trí. Vào các dịp lễ, Tết, những bình hoa tươi được đặt trong nhà cũng trở thành điểm nhấn duyên dáng, giúp tổ ấm thêm rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Góc ăn uống

Góc ăn uống được bố trí đối diện sofa phòng khách, nổi bật với bộ bàn ghế nhỏ gọn, trong đó những chiếc ghế trong suốt trở thành điểm nhấn thú vị, giúp không gian thêm hiện đại và bắt mắt. Vợ chồng MC Phương Thảo còn bố trí hệ tủ màu trắng để lưu trữ đồ đạc, đồng thời tận dụng các kệ nhỏ để trưng bày đồ decor, tạo cảm giác gọn gàng mà vẫn có nét riêng. Không gian ăn uống được sắp xếp khéo léo, mang đến cảm giác thoải mái và thư thái. Nhờ nằm gần sofa, vợ chồng nữ MC có thể vừa dùng bữa vừa xem tivi giải trí, trong khi khu vực ban công thoáng đãng bên cạnh giúp căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu trong từng khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày.

Phòng làm việc

Phòng làm việc của vợ chồng MC Phương Thảo có diện tích tương đối rộng rãi, được thiết kế hiện đại với một bên tường sơn xám tạo điểm nhấn mới mẻ cho không gian. Căn phòng bố trí đầy đủ bàn làm việc cùng các thiết bị cần thiết, đáp ứng nhu cầu công việc của cả hai vợ chồng. Đối diện khu vực này là góc đặt đàn piano, vừa thuận tiện giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, vừa tạo thêm nét thú vị cho căn phòng. Đáng chú ý, không gian còn sở hữu khung cửa sổ lớn với tầm nhìn thoáng đãng, mang đến cảm giác thư thái và nguồn cảm hứng khi làm việc. Tận dụng lợi thế này, hai vợ chồng tiếp tục bố trí thêm một chiếc bàn làm việc ngay cạnh cửa sổ, biến nơi đây thành góc làm việc lý tưởng với tầm nhìn cực chill.

Phòng ngủ

Phòng ngủ của vợ chồng MC Phương Thảo nổi bật với gam màu trắng - gỗ cam đồng điệu với tổng thể kiến trúc. Trong phòng giữ thiết kế hiện đại, sang trọng, không bày trí quá nhiều đồ đạc, nổi bật với giường lớn đặt ở trung tâm cùng góc trang điểm xinh xắn. điểm nhấn của phòng ngủ là bức tường đầu giường có thiết kế Ốp vách sóng lượn tạo hiệu ứng gấp nếp lượn sóng 3D mềm mại