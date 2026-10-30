Sau 4 năm không góp mặt trong một dự án điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức trở lại với Chị Chị Em Em 3. Sự xuất hiện của "ngọc nữ màn ảnh Việt" nhanh chóng thu hút sự chú ý, song bộ phim cũng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh khán giả ủng hộ và ghi nhận nỗ lực của dàn diễn viên, một bộ phận người xem bày tỏ sự thất vọng về kịch bản, thậm chí cho rằng tác phẩm chưa đáp ứng được kỳ vọng dành cho Lan Ngọc.

Giữa thời điểm bộ phim nhận nhiều bàn luận, động thái mới của nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, Lan Ngọc đăng tải hình ảnh rạng rỡ trong buổi gặp gỡ khán giả tại rạp chiếu phim. Trái ngược với vẻ ngoài tươi tắn trong khung hình, cô tiết lộ bản thân vừa trải qua một đêm gần như thức trắng vì uống trà sữa matcha vào tối muộn. Nữ diễn viên hài hước cho biết sau khi hoàn thành công việc và trở về nhà cô vẫn không thể chợp mắt, đến khoảng 8-9 giờ sáng hôm sau vẫn còn thức.

Ninh Dương Lan Ngọc bất ổn, thức đến 8-9 sáng vì uống matcha

Đáng chú ý, sau buổi giao lưu với khán giả, nữ diễn viên còn đăng tải lời cảm ơn và chủ động đón nhận những ý kiến đóng góp dành cho dự án. Cô viết: "Cảm ơn tất cả mọi người lựa chọn và đến cùng chúng em, thật sự em biết còn nhiều thiếu sót và nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Em biết ơn rất nhiều".

Thái độ cầu thị của Lan Ngọc nhận được sự quan tâm trong bối cảnh Chị Chị Em Em 3 đang có những phản hồi khác nhau từ khán giả. Hiện tại, Lan Ngọc chưa đưa ra phản hồi riêng về các nhận xét tiêu cực xoay quanh kịch bản. Những chia sẻ gần đây của cô chủ yếu xoay quanh hoạt động quảng bá và lời cảm ơn dành cho khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết sẽ nhận góp ý giữa tranh cãi

Sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc gây bàn tán khắp Threads

Sự nghiệp của Ninh Dương Lan Ngọc

Nếu phải nhắc đến một cái tên trong thế hệ "ngọc nữ" nối tiếp Tăng Thanh Hà thì Ninh Dương Lan Ngọc cũng được nhắc đến. Ninh Dương Lan Ngọc là một trong số ít trường hợp “ngọc nữ” không đóng khung mình trong một hình tượng cố định. Bắt đầu sự nghiệp từ vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận, Ninh Dương Lan Ngọc sớm được ghi nhận về thực lực diễn xuất. Ninh Dương Lan Ngọc cũng là diễn viên điện ảnh "trăm tỷ" của Vbiz, cô từng tham gia: Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu...

Nữ diễn viên linh hoạt chuyển mình giữa nhiều dạng vai, đồng thời thoải mái thể hiện sự duyên dáng, hài hước trong các chương trình giải trí như Running Man Vietnam, 7 Nụ Cười Xuân... Chính sự đa năng này giúp cô vừa giữ được danh xưng "ngọc nữ", vừa mở rộng hình ảnh sang một phiên bản gần gũi, sống động hơn. Không còn là ngọc nữ mong manh theo khuôn mẫu cũ, Lan Ngọc đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ biết thay đổi để tồn tại và giữ sức hút lâu dài trong Vbiz.

Lan Ngọc là "ngọc nữ màn ảnh Việt" với nhiều dự án đạt doanh thu trăm tỷ

Về việc được gọi là "ngọc nữ" sánh ngang với Hà Tăng, Lan Ngọc từng lên tiếng chia sẻ: "Thật ra Ngọc nữ đó giờ chỉ có chị Hà thôi, tôi không phải. Tôi không đủ chuẩn đằm thắm để làm Ngọc nữ đâu. Nên đôi khi báo chí, tạp chí kêu tên, tôi khá ngại. Vì đó là một chuẩn mực khác rồi, cần nhiều yêu cầu khác nhau để đạt được. Tôi có định hướng và mong muốn khác. Chính bản thân tôi đang trong cuộc hành trình tìm hướng, tìm cái định nghĩa cho chính bản thân mình. Giờ vẫn đang tìm nha, tìm chưa ra. Kiểu 'bách biến' nữ hay gì đại loại như vậy. Không có bà Ngọc nữ nào lầy lội như tôi luôn, mỗi lần kêu là thấy ngại".

Lan Ngọc còn được thiện cảm của khán giả khi góp mặt ở Running Man Vietnam

Ảnh: FBNV