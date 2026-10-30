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Nữ sinh y khoa tiết lộ cách tán đổ cầu thủ nổi tiếng

| | Lifestyle

Hành trình chinh phục ngôi sao thể thao triệu đô và góc nhìn mới về những "bóng hồng" WAGs hiện đại.

Mối tình giữa Julia Benville và trung phong bóng rổ Josh Sharma đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông nhờ hành trình chủ động vượt khoảng cách địa lý cùng quan điểm thực tế của cô về hình mẫu WAGs hiện đại.

Hành trình từ tin nhắn Instagram đến buổi hẹn đầu tại sân bay

Tháng 9/2020, Julia Benville – khi đó là sinh viên y khoa tại Manhattan quyết định chủ động gửi tin nhắn làm quen với Josh Sharma - cầu thủ bóng rổ cao 2,13 m thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu  trên nền tảng Instagram. Sự bạo dạn và thẳng thắn của cô ngay lập tức thu hút Sharma. Cả hai nhanh chóng trao đổi số điện thoại và giữ liên lạc thường xuyên qua tin nhắn.

Đến cuối năm 2020, Benville tiếp tục đề xuất cả hai cùng đi nghỉ dưỡng trong lần gặp mặt đầu tiên. Cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của cặp đôi diễn ra tại sân bay ở Charleston, bang South Carolina, đặt nền móng cho mối tình xuyên lục địa kéo dài nhiều năm.

Nữ sinh y khoa tiết lộ cách tán đổ cầu thủ nổi tiếng- Ảnh 1.

Nữ sinh y khoa chủ động nhắn tin làm quen với cầu thủ bóng rổ (Ảnh: IG)

Đến mùa hè năm 2026, mối quan hệ chính thức bước sang chương mới khi Benville nhận lời cầu hôn cùng chiếc nhẫn đính hôn gắn viên kim cương hình oval cỡ lớn. Dù đã đính hôn, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào mùa hè năm 2028 để phù hợp với lịch trình thi đấu và học tập.

Là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp thi đấu tại các giải châu Âu, Sharma sở hữu thu nhập lên tới hàng triệu USD từ các hợp đồng thi đấu. Nhờ tiềm lực tài chính vững vàng, anh không ngần ngại bù đắp khoảng cách địa lý cho hôn thê bằng những món quà xa xỉ như dây chuyền, túi xách, giày hiệu giúp cả hai duy trì sự gắn kết dù không thể ở gần nhau thường xuyên.

Nữ sinh y khoa tiết lộ cách tán đổ cầu thủ nổi tiếng- Ảnh 2.

Cô nàng đã được cầu thủ bóng rổ nổi tiếng cầu hôn (Ảnh: IG)

Chủ động định hình lại khái niệm WAGs

Sau khi chia sẻ câu chuyện cá nhân, Benville đã đăng tải video hướng dẫn với tiêu đề "Cách trở thành một WAG", nhanh chóng thu hút hơn 71.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Lời khuyên cốt lõi của cô dành cho phụ nữ độc thân là hãy chủ động tìm hiểu các giải đấu, tra cứu danh sách đội hình, theo dõi tài khoản xã hội của các vận động viên và trực tiếp nhắn tin thay vì thụ động chờ đợi.

Benville mạnh mẽ bác bỏ định kiến cho rằng phụ nữ gắn bó với vận động viên chỉ vì mục đích hưởng thụ. Cô nhấn mạnh rằng nhiều WAGs trong mạng lưới bạn bè của cô có học vấn cao và sự nghiệp riêng trong các lĩnh vực khoa học, quản lý thể thao, điều dưỡng và kinh doanh. Bản thân Benville đang theo học ngành y và định hướng trở thành trụ cột tài chính chính cho gia đình sau khi Sharma giải nghệ, thời điểm anh dự định lui về làm hậu phương chăm sóc con cái và nhà cửa.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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