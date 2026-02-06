Mẹ chồng giục về quê ăn Tết nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết trả vé tàu, ở lại thành phố: Họ hàng không ai trách nửa lời

Trong lúc nhiều người tất bật chuẩn bị hành lý về quê đoàn tụ, cô Lý Thu Nhạn và chồng (Trung Quốc) lại lựa chọn ở lại thành phố đón Tết. Cả hai vợ chồng đều đã bước vào kỳ nghỉ nhưng không còn mong muốn trở về quê như những năm trước.

Khi mẹ chồng cô Lý gọi điện hỏi thời điểm về nhà, người chồng chỉ nói thời gian nghỉ ngắn nên năm nay không về. Không thuyết phục được con trai, bà tiếp tục gọi riêng cho con dâu. “Tôi cũng thật thà đáp lại rằng mỗi lần về quê ăn Tết với hai vợ chồng như một cuộc chiến”, vừa vất vả vừa mệt mỏi nên chúng tôi quyết định ở lại thành phố năm nay”, cô Lý nói.

Mẹ chồng cô Lý tức giận cúp máy. Trên thực tế, vợ chồng cô đã mua vé tàu, nhưng sau khi cân nhắc, người quyết định trả vé tàu. Quyết định này bắt nguồn từ những trải nghiệm nặng nề cách đây 1 năm.

Ảnh minh hoạ

Tết năm ngoái, khi vợ chồng họ vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi, mẹ chồng đã giục họ cất hành lý để đi làm việc. Hai người được yêu cầu lên thị trấn mua thực phẩm trà bánh tiếp khách, sau đó quay về giặt giũ, lau dọn toàn bộ nhà cửa trước thềm năm mới.

Hoàn thành hàng loạt công việc, cả hai mệt rã rời. Điều khiến chồng cô Lý khó hiểu là anh trai và chị dâu, những người ở nhà suốt thời gian dài lại không chuẩn bị trước hay phụ giúp bố mẹ. Khi được hỏi, người anh chỉ nói gần Tết nên tránh tranh cãi để giữ hòa khí.

Thực tế, tình trạng này lặp lại nhiều năm. Vợ chồng trẻ luôn là người gánh phần lớn việc nhà mỗi dịp Tết, trong khi các thành viên khác khá thờ ơ. Dù vậy, họ vẫn cố gắng bỏ qua để giữ không khí đoàn viên.

Đến mùng 4 Tết năm ngoái, mâu thuẫn mới thực sự bùng phát. Bố chồng cô Lý mời họ hàng đến nhà dùng bữa. Hai vợ chồng dậy sớm lên đi mua nguyên liệu nhưng vẫn thiếu một số thứ theo yêu cầu, khiến người bố nổi giận quở trách ngay trước cửa nhà. Sau khi vội vã mua bổ sung cả quà cho khách, họ trở về lúc 10 giờ sáng thì anh trai mới thức dậy, thảnh thơi ngồi xem tivi.

Đến trưa, toàn bộ việc nấu ăn vẫn do hai vợ chồng đảm nhận. Mẹ chồng nói sức khỏe không tốt, bố không biết nấu còn vợ chồng anh trai lại thảnh thơi, không xuống bếp lần nào. Dù vậy, khi thấy sơ suất nhỏ như cá chưa cạo sạch vảy hay lông gà xử lý chưa kỹ, bố mẹ chồng cô Lý tỏ rõ sự không hài lòng.

Ảnh minh hoạ

Đến khi họ hàng khen món ăn ngon, không khí mới dịu lại phần nào. Sau bữa cỗ, hai vợ chồng tiếp tục dọn rửa bát đĩa, lau dọn nhà cửa và tiễn khách. Tuy nhiên, họ vẫn bị phàn nàn vì món ăn lên chậm, quà tặng chưa chu đáo.

Lúc này, chồng cô Lý mới lên tiếng: “Chúng con vất vả cả ngày vẫn bị trách mắng trong khi anh và chị dâu đã ở đâu hôm nay?”. Người bố sững sờ, khẳng định đây là trách nhiệm của con út trong gia đình. Cuộc tranh cãi giữa hai cha con kéo dài đến đêm. Sáng hôm sau, vợ chồng cô Lý rời quê trở lại thành phố.

Mâu thuẫn kéo dài đến năm nay vẫn chưa được hóa giải khi không bên nào chủ động làm hòa. Vì vậy, chồng cô Lý chọn ở lại thành phố trong dịp Tết này để nghỉ ngơi thay vì tiếp tục rơi vào vòng xoáy công việc và áp lực gia đình.

Ảnh minh hoạ

Một số người họ hàng chủ động hỏi han. Sau khi biết rõ câu chuyện, họ bày tỏ sự đồng cảm và thấu hiểu với quyết định của vợ chồng trẻ, không ai trách móc nửa lời.

Vợ chồng cô Lý cho rằng nếu điều kiện phù hợp trong tương lai, cả hai vẫn sẵn sàng trở về quê ăn Tết. Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất là các thành viên trong gia đình có thể cùng chia sẻ trách nhiệm, để ngày đoàn viên thực sự mang lại niềm vui thay vì cảm giác nặng nề như những Tết trước.

Theo Toutiao