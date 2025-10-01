Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẹ của Tổng giám đốc Gelex đăng kí mua 12 triệu cổ phiếu GEX

01-10-2025 - 08:53 AM | Thị trường chứng khoán

Mẹ của Tổng giám đốc Gelex đăng kí mua 12 triệu cổ phiếu GEX

Bà Đào Thị Lơ - mẹ ruột của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX đăng kí mua 12 triệu cổ phiếu GEX, giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) 120 tỷ, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 6/10/2025-4/11/2025, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, bà Lơ sẽ sở hữu 39.467.998 cổ phiếu, tương đương 4,374% tổng số cổ phiếu GEX đang lưu hành.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX hiện đang nắm giữ 213.229.790 cổ phiếu GEX, tương đương 23.63% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Trong khi đó, bà Đào Thị Lơ, mẹ ruột ông Tuấn đang nằm giữ 27.467.998 cổ phiếu GEX, tương đương 3.04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và người có liên quan đang là 26,67%. Dự kiến, sau khi mua thêm đủ 12 triệu cổ phiếu như trên, nâng tổng tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và người có liên quan lên thành 28,003% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 2/2025, GELEX đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 72% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm, tạo nền tảng vững chắc cho sự bứt phá trong nửa cuối năm với kỳ vọng về đích sớm các chỉ tiêu đã đề ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 3 năm nay.

Long Sơn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty chứng khoán điểm tên 30 cổ phiếu có thể được “săn đón” ngay khi chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng

Công ty chứng khoán điểm tên 30 cổ phiếu có thể được “săn đón” ngay khi chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng Nổi bật

Chứng khoán Việt Nam “tạm nghỉ” sau 4 tháng liền leo dốc

Chứng khoán Việt Nam “tạm nghỉ” sau 4 tháng liền leo dốc Nổi bật

Khởi động hành trình đầu tư cùng “Metro Thịnh Vượng” của Chứng khoán Rồng Việt

Khởi động hành trình đầu tư cùng “Metro Thịnh Vượng” của Chứng khoán Rồng Việt

08:00 , 01/10/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/10/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/10/2025

05:00 , 01/10/2025
"Gã khổng lồ" bất động sản KCN vốn hóa gần 4.000 tỷ vừa được chấp thuận niêm yết HOSE

"Gã khổng lồ" bất động sản KCN vốn hóa gần 4.000 tỷ vừa được chấp thuận niêm yết HOSE

00:10 , 01/10/2025
Giới nhà đầu tư chuyên nghiệp đều làm điều này để không bị ‘cháy tài khoản’

Giới nhà đầu tư chuyên nghiệp đều làm điều này để không bị ‘cháy tài khoản’

00:05 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên