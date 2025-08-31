Mẹ Hà Nội chia sẻ: Sau 10 năm kết hôn tôi mới hiểu vì sao phụ nữ cần quỹ riêng bên cạnh quỹ chung

Không phải vì thiếu tin tưởng chồng, mà là để giữ sự tự chủ, an toàn và bình yên trong chính cuộc hôn nhân của mình.

1. Quỹ chung - nền tảng nhưng chưa bao giờ đủ

Ngày mới cưới, tôi và chồng gộp toàn bộ thu nhập vào một quỹ chung. Chúng tôi nghĩ rằng như thế là tin tưởng, là “vợ chồng một nhà, tiền bạc cũng chung một túi”. Nhưng dần dần, tôi nhận ra: quỹ chung chỉ đủ để duy trì cuộc sống thường ngày, chứ không đủ để giải quyết những nhu cầu riêng tư hay bất ngờ của tôi.

Có những lần muốn mua một bộ đồ công sở mới, hay đi chơi cùng bạn bè, tôi lại ngần ngại vì phải rút từ quỹ chung. Những khoản nhỏ nhặt ấy đôi khi cũng trở thành lý do để hai vợ chồng khó chịu với nhau. Tôi mới thấy rõ: quỹ chung cần thiết, nhưng không thể thay thế cho quỹ riêng.

2. Quỹ riêng giúp phụ nữ giữ sự tự do

Một trong những điều khiến phụ nữ sau hôn nhân dễ bị áp lực là cảm giác “xin tiền” ngay cả khi bản thân cũng đi làm. Tôi từng rơi vào tình huống ấy: cần mua một món đồ cá nhân nhưng vẫn phải giải thích.

Quỹ riêng giải quyết triệt để vấn đề này. Khi có một khoản tiền độc lập, phụ nữ không phải áy náy hay phụ thuộc vào sự đồng ý của chồng cho những khoản chi của chính mình. Đó không phải là ích kỷ, mà là quyền tự do tài chính tối thiểu.

3. Quỹ riêng là chỗ dựa khi biến cố xảy ra

Sau một lần chồng tôi mất việc gần nửa năm, tôi mới thấm thía sự quan trọng của quỹ riêng. Quỹ chung cạn kiệt nhanh chóng cho các chi phí sinh hoạt. Lúc ấy, chính khoản quỹ tôi lặng lẽ để dành đã giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn mà không phải vay mượn.

Tôi rút ra: quỹ riêng chính là “lớp bảo hiểm” thầm lặng. Nó không chỉ bảo vệ bản thân mà còn cứu cả gia đình khi khủng hoảng bất ngờ ập đến.

4. Quỹ riêng nuôi dưỡng sự tự tin

Khi biết mình có một khoản tài chính riêng, tôi cảm thấy vững vàng hơn hẳn. Tôi có thể đưa ra quyết định cho bản thân và cho con mà không lo lắng mình không đủ khả năng.

Phụ nữ có quỹ riêng thường tự tin hơn trong giao tiếp, trong công việc, và cả trong chính mối quan hệ hôn nhân. Họ có tiếng nói vì họ có sự độc lập. Ngược lại, sự phụ thuộc dễ biến thành sự im lặng bắt buộc.

5. Quỹ riêng không phá vỡ niềm tin, mà củng cố hôn nhân

Nhiều người cho rằng tách quỹ riêng là dấu hiệu thiếu tin tưởng. Nhưng sau 10 năm, tôi nhận ra điều ngược lại: quỹ riêng giúp hôn nhân bền hơn.

Khi cả hai đều có khoản cá nhân, những tranh cãi vụn vặt về chi tiêu sẽ ít đi. Quỹ chung chỉ dùng cho những khoản cần thiết, còn mỗi người có không gian riêng để quyết định tiền bạc của mình. Điều này giảm áp lực kiểm soát và tạo ra sự tôn trọng lẫn nhau.

Phân bổ quỹ chung – quỹ riêng hợp lý

Loại quỹ Tỷ lệ trích từ thu nhập Mục đích sử dụng Ví dụ với thu nhập hộ 40 triệu/tháng Quỹ chung gia đình 60% Sinh hoạt, tiền nhà, học phí, bảo hiểm, chi phí chung 24 triệu Quỹ riêng mỗi người 15% Chi tiêu cá nhân, mua sắm, quà tặng, giải trí 6 triệu (mỗi người 3 triệu) Quỹ dự phòng + hưu trí 20–25% Dự phòng khẩn cấp, đầu tư dài hạn, chuẩn bị tuổi già 8–10 triệu

Sau 10 năm kết hôn, tôi mới hiểu rằng quỹ chung và quỹ riêng không loại trừ nhau, mà bổ trợ cho nhau. Quỹ chung đảm bảo trách nhiệm gia đình, còn quỹ riêng đảm bảo sự tự do và tự tin của mỗi người.

Phụ nữ cần quỹ riêng không phải để đối đầu với chồng, mà để sống bình yên trong hôn nhân, để có tiếng nói trong gia đình và để an toàn khi biến cố bất ngờ xảy ra. Một hôn nhân bền vững không phải là “góp hết vào một túi”, mà là khi cả hai vừa chung tay, vừa tôn trọng khoảng riêng của nhau.

Nếu bạn đang ở tuổi 40 và vẫn chưa có quỹ riêng, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Chỉ cần trích một phần nhỏ thu nhập, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng: tự tin hơn, nhẹ nhõm hơn và an tâm hơn trong chính mái ấm của mình.

Nguyên tắc khi lập quỹ riêng

Minh bạch và thỏa thuận: Quỹ chung vẫn phải rõ ràng, còn quỹ riêng thì không cần kiểm soát chi tiết của nhau.

Tự động hóa: Trích quỹ ngay khi có thu nhập, tránh tình trạng “dự định nhưng không làm”.

Đảm bảo cân bằng: Quỹ riêng không được làm ảnh hưởng tới trách nhiệm chung, mà chỉ là phần để phụ nữ tự chủ.