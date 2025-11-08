Mẹ lén xem camera sau 2 ngày đi công tác, sốc nặng vì điều lạ bảo mẫu làm với con mình

Với nhiều gia đình, người giúp việc không chỉ là người hỗ trợ san sẻ việc nhà, mà còn là người đồng hành thầm lặng trong việc chăm sóc con cái, người già. Thế nhưng, khi giao phó một phần trách nhiệm gia đình cho người khác, không ít bậc cha mẹ vẫn sống trong nỗi lo lắng thường trực - liệu họ có thật sự yên tâm khi vắng nhà?

Cũng chính vì nỗi niềm này mà một đoạn clip cut từ camera ninh trong nhà được người mẹ tên Ngô Mạn (30 tuổi, Trung Quốc) đăng tải đã viral trên MXH.

Đoạn clip chơi đùa của người giúp việc với em bé

Trong clip, người giúp việc đang chơi cùng con của Ngô Mạn ở phòng khách. Nhưng thay vì mở tivi hay cho bé chơi đồ chơi như bình thường, bác bảo mẫu đã nghĩ ra cách thổi phồng túi nilon và đẩy lên đẩy xuống trước mặt em bé.

Cùng với đoạn clip, người mẹ viết: “Hai ngày nay tôi đi công tác xa nhà và nhớ con quá. Ban đầu tôi định dùng camera giám sát để kiểm tra con nhưng hoá ra lại thấy cảnh tượng này. Dù cách một màn hình nhưng tôi vẫn không nhịn được cười”.

Ở phần bình luận người mẹ còn nói đùa với cư dân mạng rằng: “Bạn có thể cướp bất cứ điều gì của tôi, trừ bác bảo mẫu”.

Ngay sau khi được đăng tải, khoảnh khắc chơi đùa của người bảo mẫu với em bé nhận về nhiều lượt yêu thích. Ai nấy đều cho rằng người giúp việc có tâm vì nhìn như vậy thôi chứ động tác đưa em bé lên xuống thế này cũng rất mệt.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng khẳng định chăm em bé vất vả nên bảo mẫu cần phải là một người tốt, kiên nhẫn, có thể tin tưởng. Vì vậy nếu tìm được một người giúp việc tốt thì nên trả cho họ mức lương xứng đáng. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Bảo mẫu có tâm thật bạn ạ, nếu không thì họ mở tivi cho bé coi suốt rồi ngồi không, đợi tới giờ ăn uống tắm rửa thôi. Nhìn cô chơi với bé mà thấy vui.

- Trời ơi! Tôi cần 1 bảo mẫu như thế này.

- Dì tôi làm bảo mẫu 11 năm. Chủ nhà rất tốt bụng; họ sắp xếp việc làm cho anh họ tôi (tức là con trai của dì), thậm chí họ còn giới thiệu bạn đời cho anh ấy. Ban đầu, dì tôi không hiểu tầm quan trọng của việc đóng BHXH, nhưng chủ nhà nhất quyết bắt dì phải đóng. Giờ dì tôi đã nghỉ việc, lớn tuổi hơn, nhận lương hưu hàng tháng và sống rất thoải mái ở nhà.

- Nói một cách đơn giản, bảo mẫu cần phải là người tốt, có nhân cách tốt và kiên nhẫn. Tất nhiên, mức lương phải xứng đáng và bạn cần tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh của cô ấy. Đây không phải chuyện đùa, không phải bạn nhờ cô ấy chăm sóc một chú chó con hay mèo con mà là trẻ con và trẻ con thì không biết nói. Cô ấy phải là người bạn có thể tin tưởng.

- Dù là bảo mẫu hay chủ nhà đều có người tốt người xấu nhưng phần lớn đều là người tốt. Tôi đã làm bảo mẫu vài lần. Tôi từng thỏa thuận với gia đình chủ rằng sẽ không cho bọn trẻ ngủ cùng, nhưng bọn trẻ vẫn nhất quyết đòi ngủ cùng tôi. Khi tôi rời đi, cả tôi và bọn trẻ đều rơi nước mắt, không nỡ xa nhau. Giờ tôi ở nhà chăm sóc cháu nhưng tôi vẫn rất nhớ những đứa trẻ mà tôi đã từng chăm sóc.

- Đây không phải là bảo mẫu mà là gia đình!

- Thực ra, dù làm nghề gì, miễn là tận tâm thì đều được. Tôi từ quê lên thành phố và được giới thiệu với một bà chủ và về nhà bà ấy làm giúp việc. Tôi làm việc ở đó 13 năm cho đến khi con dâu sinh con và tôi phải nghỉ việc để về nhà. Khoảng 1 năm trước đại dịch, bà chủ lại gọi tôi và giờ đây, ở tuổi 64, tôi vẫn làm việc cho bà ấy, tổng cộng là 17 năm.

Ngược lại, có một số ý kiến thắc mắc chuyện người mẹ dùng âm thanh từ một clip khác vì trong thực tế, em bé không hề cười. Song cư dân mạng cho rằng không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề hay săm soi đến thế, dù phần âm thanh là giả đi chăng nữa thì khung cảnh này cũng rất dễ thương.