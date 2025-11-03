Mê mẩn làn da tuổi U70 của mẹ tôi: Bí quyết được cất trong tủ lạnh, sáng nào bà cũng mang ra dùng

Khi nhìn làn da của những người phụ nữ Hàn ở độ tuổi U60, U70, ta mới thật sự cảm nhận được rằng hành trình chăm sóc da của họ ẩn chứa biết bao bí quyết đáng để chúng ta học hỏi.

Cô gái Sarah Ahn - chủ kênh TikTok @ahnestkitchen với hơn 30 nghìn lượt thích, thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của mẹ mình. Dù đã ở tuổi U70, mẹ của Sarah vẫn giữ được làn da hồng hào, căng mịn và rạng rỡ đến mức khiến nhiều người trẻ cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Cô Sarah Ahn và mẹ.

Soi cận cảnh làn da của bà mới thấy, ngay cả khi không make up, làn da của bà vẫn trắng mịn, hồng hào. Tuổi U70 nhưng khuôn mặt không quá nhiều nếp nhăn tuổi tác như nhiều người. Bí quyết của bà không chỉ ở việc dưỡng da bên ngoài, mà ở cả bước nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Sarah Ahn chia sẻ, sáng nào mẹ cô cũng lôi một khay nước đá, hôm thì màu vàng, hôm lại màu vàng cam, bà ví đó như "thần dược nuôi dưỡng" làn da suốt những năm 40, 50 tuổi và giờ là U70 bà vẫn duy trì thói quen này.

Khay đá màu vàng: Cung cấp vitamin C, dưỡng trắng, trị nám da

"Vào thứ 2-3-6, mẹ tôi sẽ lấy đá màu vàng để dùng. Bà lấy khoảng 1-2 cục đá cho vào cốc, rồi để một lúc cho đá tan ra, trong thời gian chờ đá tan thì bà chuẩn bị đồ ăn sáng. Ăn sáng xong là sẽ bà uống cốc nước màu vàng ấy. Hồi trước tôi tò mò lắm, không hiểu đó là gì, sau rồi mẹ tôi mới giải thích cụ thể cho tôi" - Sarah Ahn chia sẻ.

Hóa ra thứ mà mẹ cô ví như "thần dược nuôi dưỡng làn da" lại đến từ những nguyên liệu cực lỳ đơn giản. Thứ nước màu vàng ấy chính là nước ép từ gừng + chanh + mật ong. Tất cả đều là những nguyên liệu tự nhiên rất tốt cho sức khỏe và làn da.

Cứ mỗi cuối tuần, bà lại chuẩn bị 1-2 củ gừng (gọt vỏ, cắt nhỏ), 1 quả chanh (vắt lấy nước, bỏ hạt), và mật ong, cho tất cả vào máy say hoặc ép, thêm ít nước và say nhuyễn. Sau đó bà để vào từng khuôn làm đá và cất vào tủ lạnh dùng dần.

Có đôi khi mẹ của Sarah Ahn còn cho thêm 1 thìa dầu oliu để uống cùng với hỗn hợp nước màu vàng này.

Khay đá màu cam: Cung cấp Vitamin A, chống lão hóa, cải thiện nếp nhăn

Với khay đá màu cam này, mẹ của Sarah Ahn sẽ dùng vào những ngày thứ 3-5-7. Nếu như khay đá màu vàng cung cấp Vitamin C thì khay màu cam này cung cấp Vitamin A cho làn da tuổi U70 của bà.

Thành phần cũng đến từ những nguyên liệu vô cùng đơn giản như: Cà rốt, táo, mật ong. Cách làm cũng tương tự như khau mày vàng, với những nguyên liệu này, bà gọt vỏ cà rốt cắt thành miếng nhỏ, táo rửa sạch để cả vỏ hoặc gọt vỏ đều được, cho một ít mật ong và nước vào và xay nhuyễn tạo thành hỗn hợp đặc sệt màu cam.

Mỗi sáng bà lại lấy một cục đá để vào cốc cho tan ra và uống. Bà đã duy trì thói quen này trong nhiều năm, mỗi loại lại cung cấp lượng vitamin và dưỡng chất nhất định để nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giúp làn da của bà luôn hồng hào, căng mịn bất chấp tuổi tác.