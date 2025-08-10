Mẹ rưng rưng vì con học hành chăm chỉ, dân mạng nhìn một chi tiết đã phán: "Đây là ảo tưởng"

Nhiều bậc cha mẹ luôn tin rằng, chỉ cần con mình chăm chỉ học hành, ngồi bàn học thâu đêm suốt sáng là chắc chắn sẽ tiến bộ. Thế nhưng, giữa "chăm chỉ thật" cùng "chăm chỉ giả tạo" vẫn có sự khác biệt và khác biệt này không phải ai cũng đủ tinh tường để nhận ra. Mới đây, một bà mẹ tự hào khoe ảnh con trai miệt mài ôn thi cao học, ai ngờ vừa đăng lên mạng đã bị cư dân mạng lắc đầu: "Chị ơi, con chị... hỏng rồi".

Theo đó, một bà mẹ tại Trung Quốc mới đây tình cờ bắt gặp cảnh con trai mình ngồi bên bàn học, trước mặt là đề toán cao cấp ôn thi cao học, bên cạnh là tập vở chi chít ghi chú. Xúc động trước tinh thần học tập của con, chị lập tức chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội, nghĩ rằng sẽ nhận được "mưa" lời khen.

Người mẹ khoe con học chăm chỉ nhưng dân mạng lập tức chỉ ra điều bất thường

Nhưng điều chị không ngờ, tấm ảnh này vừa đăng đã khiến nhiều người, đặc biệt là các bạn sinh viên cùng thế hệ với con chị bật cười: "Nhìn phát biết ngay là đang giả vờ học".

Lý do ư? Không ít netizen chỉ ra cậu con trai tuy ngồi chăm chú thật đấy nhưng có vẻ người này làm toán cao cấp... chỉ với hai cây bút dạ quang màu vàng và xanh lá. Thay vì cắm cúi giải từng bước, viết công thức và phép tính, cậu lại chăm chăm gạch gạch tô tô như học môn Văn. Trong mắt dân học tự nhiên, đây là dấu hiệu kinh điển của "học cho có".

Theo nhiều người, nam sinh này chỉ đang "học cho có" hoặc "học cho bố mẹ xem"

Theo chia sẻ của bà mẹ, con trai chị từng học khá bết bát ở cấp 3 và trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu chỉ đủ điểm vào cao đẳng. Sau đó, nhờ nỗ lực, cậu học liên thông và hiện đang ôn thi cao học. Trong mắt cha mẹ nam sinh, đây là cú lội ngược dòng đáng nể. Thậm chí, họ còn kể thầy dạy toán cao cấp từng khen cậu "có năng khiếu", mỗi lần kiểm tra đều đạt... 140 điểm, có lần tròn điểm.

Nghe thì như chuyện thần đồng nhưng dân trong nghề lập tức "bóc phốt". Điểm tối đa của toán cao cấp ở đại học thường là 100, chỉ thi cao học mới có thang 150. Cậu chưa hề thi cao học nên con số 140 điểm ở đây thực chất chỉ là kết quả bài kiểm tra nội bộ, vốn dễ hơn rất nhiều.

Câu chuyện này chạm trúng tâm lý nhiều bậc phụ huynh khác. Bởi cha mẹ không phải lúc nào cũng hiểu môi trường học tập hiện tại của con. Khoảng cách thế hệ khiến họ dễ bị những "màn trình diễn" như gạch bút dạ, vở ghi sạch đẹp... đánh lừa.

Thực tế, để đánh giá con học hành đến đâu, đừng chỉ nghe lời khen của giáo viên hay nhìn hình ảnh con bày ra trước mắt. Hãy tìm hiểu thước đo chuẩn trong ngành, hoặc hỏi ý kiến bạn bè đồng trang lứa của con. Và quan trọng nhất, đừng vội mang ảnh con "miệt mài học tập" lên mạng khoe vì trong thế giới mà tiến sĩ, thạc sĩ nhiều vô kể, một khoảnh khắc ảo tưởng có thể biến thành trò cười công khai.