Mẹ tôi 55 tuổi: Học thức không cao nhưng tinh tường hơn sách vở, có 9 chiêu "hồi sinh phế phẩm thành báu vật" đỉnh cao!

Ngày nay đi siêu thị hay lướt mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy tràn ngập những dụng cụ lưu trữ được quảng cáo là tiện lợi thần kỳ. Nào là hộp chuyên dụng nhập khẩu, giá vài trăm nghìn cho đến cả triệu đồng. Thế nhưng mẹ tôi - người phụ nữ trung niên 55 tuổi, chẳng hề chạy theo mốt mua sắm mà vẫn giữ cho căn bếp luôn sạch sẽ, ngăn nắp chỉ nhờ những mẹo tận dụng từ đồ cũ. Nhiều lần chứng kiến, tôi chỉ biết phục sát đất. Những món đồ mà tôi nghĩ đã vô dụng, trong tay bà lại trở thành bảo bối sắp xếp.

Ngẫm lại mới thấy, sự khéo léo không nằm ở chỗ mua thật nhiều đồ đắt tiền mà ở cách biết tận dụng những gì sẵn có. Mẹ tôi chẳng hề học qua lớp dạy sắp xếp nào nhưng chỉ bằng đôi mắt tinh tường và thói quen tiết kiệm, bà đã khiến căn bếp nhỏ bé lúc nào cũng sáng sủa, sạch sẽ.

Bí quyết tưởng chừng giản đơn ấy lại cho tôi một bài học lớn: sống ngăn nắp không phải nhờ chi tiêu nhiều, mà nhờ sự quan sát và óc sáng tạo. Người mẹ 55 tuổi của tôi đã làm được điều đó, để mỗi lần bước vào bếp tôi đều thấy nhẹ nhõm, dễ chịu và thầm biết ơn.

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người về 9 chiêu "hồi sinh phế phẩm thành báu vật" siêu đỉnh của mẹ!

1. Hộp giấy tái chế thành nơi cất xoong nồi

Nhà càng đông người thì nồi niêu càng nhiều. Thay vì mua hộp nhựa to đắt đỏ, mẹ lấy thùng sữa giấy hoặc thùng carton dày lót vào kệ để xếp nồi chảo theo từng ngăn. Nhìn bề ngoài thì chẳng sang trọng gì, nhưng lại dễ thay mới, dễ cắt theo kích thước mong muốn. Khi một hộp hỏng, chỉ việc thay cái khác, không tốn đồng nào mà đồ dùng vẫn gọn ghẽ.

2. Thùng carton dày làm hộp chứa trên tủ treo

Tủ bếp trên cao thường khó lấy, đồ hay bị xếp lộn xộn. Mẹ tôi tận dụng những thùng carton loại 5 lớp chắc chắn, cắt chéo để tạo độ dốc rồi phân loại từng nhóm: chai lọ ít dùng, gia vị dự trữ, đồ lễ tết. Mỗi khi cần chỉ cần kéo nhẹ là lấy được. Không cần thang ghế vẫn thấy rõ mọi thứ trong tầm mắt.

3. Vỏ hộp sữa nhỏ chứa túi nilon

Những hộp sữa tươi bằng giấy bạc, sau khi uống xong rửa sạch, phơi khô, mẹ gấp từng túi nilon thành miếng nhỏ nhét vào. Treo chúng ở cánh tủ bếp, lúc cần chỉ việc rút ra. Không còn cảnh túi nilon nhét chật ngăn kéo, rơi vương vãi dưới sàn. Căn bếp vì vậy gọn hơn hẳn.

4. Giá treo muỗng đũa từ chiếc móc áo cũ

Cách đây vài năm tôi từng mua móc treo bằng sắt nhưng dùng không vừa ý, định bỏ đi. Mẹ liền tận dụng, uốn lại rồi bắt vào mặt trong cánh cửa tủ. Tất cả thìa muỗng, vá, kẹp gắp giờ đều treo ngay ngắn. Vừa tiết kiệm diện tích, vừa không còn cảnh bát đũa vứt lộn xộn trên bàn bếp.

5. Thùng đựng dâu tây biến thành thùng rác nhỏ

Mùa hè ăn dâu xong, chiếc hộp nhựa nhỏ mẹ giữ lại, rửa sạch rồi để ngay góc bàn bếp. Khi sơ chế rau củ, bà bỏ vỏ và rác nhỏ vào đó, cuối ngày gom đổ đi. Cách này giúp bếp lúc nào cũng tinh tươm, không còn cảnh túi rác to bốc mùi cả ngày.

6. Hộp sữa bột thành giá để dao

Dao bếp vốn nguy hiểm nếu để lộn xộn. Mẹ tận dụng lon sữa bột, cắt nắp vừa vặn rồi gắn cố định, bên trong lót thêm xốp để giữ chặt. Dao cắm vào thẳng hàng, khô ráo, chẳng tốn một đồng mà an toàn tuyệt đối. Tôi từng nghĩ những giá dao mua ngoài chợ mới tốt, ai ngờ mẹ chỉ cần một lon sữa rỗng đã đủ.

7. Chai nước khoáng giữ trứng trong tủ lạnh

Trứng vốn dễ lăn, dễ vỡ. Mẹ cắt đôi chai nhựa dung tích lớn rồi xếp trứng vào như chiếc giá đỡ. Vừa tận dụng được chiều cao tủ lạnh, vừa để thêm được nhiều đồ khác bên cạnh. Lâu nay tôi hay ca cẩm tủ lạnh chật chội, giờ mới hiểu chỉ nhờ một chai nước bỏ đi đã giải quyết được đến 30% diện tích lưu trữ.

8. Chai nhựa tái chế để chứa ngũ cốc và đồ khô

Tủ bếp nhà tôi vốn cao và sâu, xếp đồ lúc nào cũng lộn xộn. Mẹ cắt vát miệng chai nhựa lớn, lót túi sạch bên trong rồi đựng gạo, đậu, mì khô. Bên ngoài bà dán nhãn rõ ràng. Mỗi khi cần, chỉ cần kéo chai ra là có ngay. Không lo ẩm mốc, cũng không tốn tiền mua hộp chuyên dụng.

9. Lọ thủy tinh thành nơi chứa ngũ cốc và hạt dinh dưỡng

Những hũ mứt, lọ dưa chua ăn xong rửa sạch, mẹ phơi khô rồi dùng để cất đậu xanh, hạt mè, yến mạch. Khi xếp ngay ngắn trong tủ, tất cả hiện lên trong veo rất đẹp mắt, vừa dễ tìm lại vừa giữ nguyên độ khô ráo. Đây là kiểu sắp xếp mà bất kỳ nhà giàu nào cũng khen ngợi vì tinh tươm và khoa học.



