Mệnh Hỏa - Mộc - Thổ đừng bỏ qua: Quy tắc chọn tầng và hướng nhà phong thuỷ chuẩn để giữ tiền, hút tài lộc, an cư bền vững

01-10-2025 - 17:36 PM | Sống

Trong phong thuỷ Á Đông, việc chọn tầng và hướng nhà không chỉ ảnh hưởng đến sự thoải mái trong sinh hoạt mà còn được tin là tác động tới dòng chảy tài lộc, sức khoẻ và sự nghiệp. Với những người thuộc mệnh Hỏa - Mộc - Thổ, chỉ cần nắm vài quy tắc cơ bản, bạn đã có thể “an cư bền vững” và yên tâm hơn về đường tài chính trong tương lai.

1. Vì sao chọn tầng, hướng nhà quan trọng với Hỏa – Mộc – Thổ?

Theo Ngũ hành, mỗi mệnh có tính chất riêng, tương sinh tương khắc với số tầng, hướng và màu sắc. Nếu biết kết hợp, bạn có thể tạo nên “khí” tốt, thuận lợi cho công việc, kinh doanh và tài chính. Ngược lại, chọn sai có thể gây cảm giác bí bách, tiêu hao năng lượng, thậm chí “tiền vào ít hơn ra” theo quan niệm dân gian.

Đặc biệt với người mệnh Hỏa – Mộc – Thổ – vốn gắn với năng lượng phát triển, sáng tạo và ổn định – việc chọn tầng và hướng hợp còn giúp “neo” tài lộc và củng cố sức khoẻ gia đình.

Mệnh Hỏa - Mộc - Thổ đừng bỏ qua: Quy tắc chọn tầng và hướng nhà phong thuỷ chuẩn để giữ tiền, hút tài lộc, an cư bền vững- Ảnh 1.

2. Quy tắc chung khi chọn tầng

Trong phong thuỷ, mỗi số tầng tương ứng một hành. Bạn có thể dựa vào số tầng (đơn vị) để chọn:

- Số 1, 6 (hành Thủy)

- Số 2, 7 (hành Hỏa)

- Số 3, 8 (hành Mộc)

- Số 4, 9 (hành Kim)

- Số 5, 10 (hành Thổ)

Ví dụ: tầng 3 = hành Mộc, tầng 8 = hành Mộc, tầng 5 = hành Thổ…

3. Gợi ý cụ thể cho từng mệnh

Mệnh Tầng nên chọn (ưu tiên) Hướng nhà nên chọn Giải thích ngắn gọn
Mệnh Hỏa Tầng 2, 7 (Hỏa) hoặc tầng 3, 8 (Mộc – sinh Hỏa) Hướng Nam, Đông Nam, Đông Mộc sinh Hỏa, hướng Nam là hướng của Hỏa
Mệnh Mộc Tầng 3, 8 (Mộc) hoặc tầng 5 (Thổ – Mộc dưỡng) Hướng Đông, Đông Nam Giúp tăng cường năng lượng phát triển
Mệnh Thổ Tầng 5, 10 (Thổ) hoặc tầng 2, 7 (Hỏa – sinh Thổ) Hướng Đông Bắc, Tây Nam Thổ ổn định, Hỏa sinh Thổ, nên ưu tiên hai hướng này

Lưu ý : Nếu bạn không thể chọn đúng 100%, hãy ưu tiên hướng nhà trước, sau đó mới đến tầng . Ngoài ra có thể dùng màu sắc nội thất phù hợp mệnh để “bù”.

4. Cách áp dụng quy tắc vào thực tế mua nhà/chọn căn hộ

Mệnh Hỏa - Mộc - Thổ đừng bỏ qua: Quy tắc chọn tầng và hướng nhà phong thuỷ chuẩn để giữ tiền, hút tài lộc, an cư bền vững- Ảnh 2.

Bước 1: Xác định mệnh theo năm sinh

Xem bảng ngũ hành để biết mình thuộc Hỏa – Mộc hay Thổ.

Bước 2: Lọc danh sách căn hộ theo tầng “hợp”

Ví dụ: bạn mệnh Mộc → ưu tiên tầng 3, 8, 13, 18.

Bước 3: Kiểm tra hướng cửa chính

Hướng cửa chính mới là hướng nhà chính theo phong thuỷ (không phải hướng ban công).

Bước 4: Điều chỉnh bằng nội thất

Không chọn được tầng hợp? Hãy dùng màu sắc – vật phẩm hợp mệnh (cây xanh, đá phong thuỷ, tranh…) để cân bằng năng lượng.

5. Vì sao chọn tầng & hướng hợp giúp “giữ tiền, hút tài lộc”

Từ góc độ phong thuỷ:

- Hợp mệnh = năng lượng thông suốt : Công việc thuận, ít trắc trở, tâm lý ổn định → chi tiêu hợp lý hơn.

- Tầng & hướng hợp = giảm xung khắc : Hạn chế “rủi ro bất ngờ” trong đời sống.

- Tạo thói quen chọn lọc có ý thức : Chính việc chuẩn bị kỹ càng giúp bạn tránh quyết định mua nhà vội vàng, tiết kiệm được nhiều chi phí sau này.

Từ góc độ tài chính:

- Người chuẩn bị kỹ trước khi mua thường có kế hoạch tài chính rõ ràng, ít bị “ngợp” khoản vay.

- Căn hộ hợp phong thuỷ thường dễ bán, dễ cho thuê hơn → giá trị tài sản ổn định hơn.

6. Một số lỗi phổ biến cần tránh

Mệnh Hỏa - Mộc - Thổ đừng bỏ qua: Quy tắc chọn tầng và hướng nhà phong thuỷ chuẩn để giữ tiền, hút tài lộc, an cư bền vững- Ảnh 3.

- Chỉ quan tâm đến diện tích, giá mà quên hướng và tầng.

- Mua nhà theo “trào lưu” (ví dụ: tầng cao view đẹp) mà bỏ qua mệnh.

- Không tính đến khả năng chi trả dài hạn, dẫn đến áp lực tài chính.

7. Lời khuyên thêm để an cư bền vững

- Đừng quá cứng nhắc : Phong thuỷ chỉ là một yếu tố, còn lại là công năng, pháp lý, môi trường sống.

- Xem cả nhu cầu gia đình : Có con nhỏ thì tầng quá cao có thể bất tiện.

- Dùng nội thất hợp mệnh : Màu xanh lá cho Mộc, đỏ cho Hỏa, vàng – nâu cho Thổ… để cân bằng năng lượng.

Kết

Mệnh Hỏa – Mộc – Thổ đừng bỏ qua những quy tắc chọn tầng và hướng nhà trên. Không phải mê tín, mà là cách giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho quyết định tài chính lớn nhất đời người . Khi an cư bền vững, dòng tiền ổn định và tâm lý thoải mái, bạn sẽ thấy “giữ tiền, hút tài lộc” không còn là điều xa vời.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phải xem tới căn thứ 10, tôi mới rút ra 5 bài học xương máu nếu muốn mua nhà lúc này

Theo Như Anh

Thanh niên Việt

