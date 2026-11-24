Sử dụng baking soda

Ảnh minh họa.

Baking soda có khả năng làm sạch nhẹ, phù hợp để xử lý các vết thức ăn bám và cháy trên nồi inox.

Cách thực hiện khá đơn giản: rắc một lớp baking soda lên vùng bị bẩn, thêm một ít nước để tạo hỗn hợp sệt rồi để khoảng 15-30 phút. Sau đó, dùng miếng bọt biển mềm chà nhẹ, rửa lại bằng nước sạch và lau khô.

Với vết cháy cứng đầu, có thể cho nước và một ít baking soda vào nồi, đun sôi nhẹ để làm mềm cặn thức ăn trước khi vệ sinh.

Kết hợp khoai tây và muối

Khi khoai tây kết hợp với muối sẽ tạo nên hợp chất có khả năng mài mòn và làm sạch các lớp cháy khét nhanh chóng. Bạn dùng một củ khoai tây, cho muối lên bề mặt nồi rồi dùng khoai tây chà lên. Chà đủ lực để các vết cháy bị mài mòn và bề mặt sạch sáng trở lại.

Dùng nước sôi và nước rửa bát

Nếu không có sẵn baking soda, bạn có thể ứng dụng ngay nguyên lý giãn nở vì nhiệt kết hợp với chất hoạt động bề mặt có trong nước rửa chén. Nhiệt độ cao làm lớp kim loại của đáy nồi giãn nở nhẹ, đồng thời làm mềm cấu trúc khối cacbon. Trong khi đó, các chất hoạt động bề mặt trong nước rửa bát sẽ bẻ gãy liên kết của dầu mỡ cháy khét, nhũ tương hóa chúng vào trong nước.

Cách thực hiện:

- Đổ nước ngập phần bị cháy khét (khoảng 2-3 cm).

- Nhỏ vài giọt nước rửa chén vào và khuấy nhẹ.

- Bật bếp, đun sôi bùng nồi nước. Khi nước đã sôi, hạ nhỏ lửa và để liu riu trong 10-15 phút.

- Tắt bếp, để nước nguội bớt đến mức an toàn. Dùng thìa gỗ (tuyệt đối không dùng thìa kim loại) cạo nhẹ lớp cặn cháy đang nổi lềnh bềnh. Đổ nước đi và rửa lại bằng miếng mút xốp.

Dùng chanh tươi hoặc muối hạt

Đối với nồi inox hoặc nồi thủy tinh, chanh tươi và muối hạt là sự kết hợp hoàn hảo giữa hóa học và vật lý. Axit Citric dồi dào trong chanh tươi khi được đun nóng sẽ tăng cường hoạt tính, hòa tan cặn khoáng và cắt đứt liên kết của các vết ố vàng, cháy khét. Nếu dùng muối, cấu trúc tinh thể của muối hạt đóng vai trò như một chất mài mòn, cạo sạch vết bẩn mà không làm xước kim loại.

Các bước thực hiện:

Quy trình đun chanh: Cắt 2-3 quả chanh thành lát mỏng, xếp kín đáy nồi. Đổ nước ngập chanh và đun sôi trong 10-15 phút. Ngâm qua đêm nếu vết cháy quá nặng. Hôm sau bạn chỉ cần lau nhẹ là sạch.

Quy trình dùng muối: Với vết cháy nhẹ, rắc muối hạt che phủ đáy nồi, vắt thêm nửa quả chanh. Dùng chính vỏ chanh chà xát theo vòng tròn. Lực ma sát của muối và axit sẽ đánh bay vết cháy và khử mùi hôi khét hiệu quả.

Sử dụng dấm

Ảnh minh họa.

Dấm không chỉ là gia vị nấu ăn mà còn có thể giúp bạn cọ sạch xoong, nồi khi bị cháy. Thao tác là đổ khoảng 3 muỗng canh dấm vào nồi nước (nửa nồi nước) rồi đun sôi trong khoảng 30 phút. Khi nước sôi, nhớ mở vung để hơi nước thoát ra ngoài. Với cách này, các vết cháy ở đáy nồi sẽ dễ dàng bong ra, còn hơi nước bốc lên còn có tác dụng khử mùi hôi trong bếp.

Bạn cũng có thể ngâm nồi với dấm qua đêm, sau đó cọ sạch lại bằng nước rửa bát.

Lưu ý, việc áp dụng các mẹo làm sạch phải phù hợp với vật liệu của từng loại xoong nồi để tránh gây tác dụng ngược:

Với chảo/nồi chống dính: Tuyệt đối tuân thủ quy tắc làm sạch bằng nước ấm và xà phòng hoặc đun sôi nhẹ. Không được dùng muối hạt khô chà xát vì tinh thể muối có thể làm xước lớp chống dính.

Với nồi Inox: Inox phản ứng rất tốt với giấm, baking soda và chanh. Tuy nhiên, tránh ngâm giấm trong thời gian quá dài trên 24h vì có thể gây ra hiện tượng rỗ vi mô trên bề mặt thép.

Với nồi gang: Các mẹo chứa axit (giấm, chanh) có thể làm bong tróc lớp tôi dầu bảo vệ nồi, khiến nồi nhanh gỉ sét. Nếu bắt buộc phải đun nước để cọ vết cháy trên nồi gang, bạn nhớ sấy khô hoàn toàn và tôi lại một lớp dầu ăn mỏng ngay lập tức sau khi rửa.



