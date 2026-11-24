Các nhà thầu đã tìm thấy kho báu gồm các hiện vật cổ xưa, bao gồm một mảnh gạch có dấu chân của một con chó La Mã, tại trạm biến áp mới của E.on ở Szombathely, Hungary.

Công ty điện lực đa quốc gia thông báo rằng tổng cộng 208 đồng xu, nặng hơn 2kg, đã được tìm thấy chôn sâu chỉ khoảng 30cm dưới lòng đất.

Những đồng tiền này, thuộc loại tetradrachm thời Velemia, được khai quật trong hố, một số trong đó được cất giữ trong một chiếc hộp nhỏ.

Tổng cộng 208 đồng xu bạc Celtic có niên đại từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đã được tìm thấy tại một công trường xây dựng trạm biến điện ở Hungary (Ảnh: the : eon.hu)

Các nhà khảo cổ lần đầu tiên được thông báo về phát hiện này khi một vài đồng xu được tìm thấy trong quá trình khai quật và họ đã tìm thấy phần còn lại của kho báu ẩn giấu nhờ sự trợ giúp của máy dò kim loại.

Cuộc khai quật cũng phát hiện một chiếc rìu đá nhỏ được mài bóng, ước tính có niên đại gần 7.000 năm và một hạt cườm thủy tinh có hoa văn mắt công từ thời kỳ đồ sắt sơ kỳ, khoảng năm 700-600 trước Công nguyên.

Địa điểm xây dựng trạm biến áp mới trị giá 17 triệu bảng Anh trước đây từng là một trang trại biệt thự La Mã.

Các nhà khảo cổ cũng đã phục dựng một phần sơ đồ mặt bằng của một trang trại La Mã tại địa điểm xây dựng cơ sở E.on (Ảnh: eon.hu)

Mặc dù các tòa nhà của nó đã bị phá hủy từ lâu, nhưng các nhà khảo cổ học đã có thể tái tạo lại một phần sơ đồ mặt bằng của tòa nhà trung tâm trước đây một cách kỳ diệu.

Một mảnh gạch có in dấu chân chó có thể đã từng che phủ hệ thống sưởi sàn của tòa nhà.

Tất cả các hiện vật sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Savaria ở Szombathely.



