Mẹo săn mua hàng giá rẻ ngày độc thân 11/11

Ngày 11/11 còn gọi là ngày lễ độc thân, vốn xuất phát từ Trung Quốc, nay trở thành một trong những sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là thời điểm các sàn thương mại điện tử tung ra hàng loạt chương trình giảm giá lớn. Tuy nhiên, giữa “biển” khuyến mại ấy, người mua cần kinh nghiệm để săn hàng giá rẻ hiệu quả.

Sớm lên danh sách mua sắm và lập ngân sách cụ thể

Trước hết cần xác định rõ món hàng cần mua, ưu tiên theo nhu cầu thực tế như đồ gia dụng, điện tử, mỹ phẩm hay thời trang. Việc lập danh sách này sẽ giúp bạn tránh mua sắm cảm tính - điều mà các chiến dịch quảng cáo hấp dẫn thường dễ khiến người tiêu dùng mắc phải.

Đồng thời, nên đặt ra giới hạn ngân sách tối đa, để không “vung tay quá trán” trong ngày hội mua sắm.

Săn mã giảm giá

(Ảnh minh họa)

Các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,...) thường tung ra các mã giảm giá vã miễn phí vận chuyển từ những ngày trước đó. Hãy truy cập trang chủ, mục mã giảm giá, hoặc trang của shop để thu thập và lưu trữ hết tất cả các mã có thể áp dụng.

So sánh giá các sàn và cửa hàng

Cùng một sản phẩm, nhưng mức giá niêm yết trên từng sàn hoặc từng cửa hàng có thể chênh lệch đáng kể. Do đó, hãy dùng công cụ so sánh giá hoặc trực tiếp đối chiếu. Ngoài ra, đừng quên xem phần đánh giá và phản hồi từ người mua trước để đảm bảo mua đúng hàng, đúng giá, đúng chất lượng.

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng trước

Một mẹo được nhiều “cao thủ săn sale” áp dụng là thêm sẵn sản phẩm vào giỏ hàng từ trước 1–2 ngày. Khi chương trình khuyến mãi bắt đầu, chỉ cần kiểm tra lại giá và thanh toán nhanh.

Cách này giúp tiết kiệm thời gian, tránh việc “hết hàng” hoặc hệ thống quá tải vào khung giờ cao điểm.

Tận dụng thanh toán điện tử và hoàn tiền

Nhiều ví điện tử như MoMo, ZaloPay, ShopeePay, hay ngân hàng liên kết cũng tung ra ưu đãi hoàn tiền hoặc giảm thêm khi thanh toán online trong ngày 11/11. Kết hợp các ưu đãi này với mã giảm giá sàn sẽ giúp mua được sản phẩm với giá thấp nhất có thể.

Tối ưu hóa tốc độ mua hàng

Khi mua hàng, cần đảm bảo kết nối Wi-Fi hoặc 4G/5G thật nhanh và ổn định. Tốc độ mạng là yếu tố then chốt để giành được mã giảm giá.

Nếu có thể, hãy dùng 2 thiết bị (điện thoại và máy tính) để đăng nhập cùng một tài khoản. Một máy để canh giờ lấy mã, một máy để sẵn sàng thanh toán.

Cảnh giác với chiêu trò “giảm giá ảo”

Không ít cửa hàng lợi dụng dịp 11/11 để “đánh lừa” người tiêu dùng bằng cách nâng giá trước - giảm giá sau. Để tránh rơi vào bẫy này, nên theo dõi biểu đồ giá lịch sử sản phẩm trước vài ngày. Nếu thấy giá trước và sau khi giảm không có nhiều khác biệt, hãy cân nhắc trước khi “chốt đơn”.

Đặc biệt, luôn đọc kỹ đánh giá (review), xem ảnh thật của người mua trước để đảm bảo chất lượng sản phẩm và uy tín của người bán. Không nên ham rẻ mà mua nhầm hàng kém chất lượng. Nên chọn mua hàng chính hãng, có chứng nhận từ sàn thương mại điện tử để đảm bảo chất lượng và được hỗ trợ bảo hành sau khi nhận hàng.