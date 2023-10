Mercedes-Benz EQS - Cái tên đáng gờm trong hạng mục Xe dẫn đầu xu hướng tại BCA 2023

Hạng mục Xe dẫn đầu xu hướng của Car Choice Awards thuộc giải thưởng Better Choice Awards 2023 có mong muốn tìm ra mẫu xe dẫn đầu trong năm nay để vinh danh nhà sản xuất dám tạo ra sự khác biệt, dẫn đầu xu hướng mới, tạo ra con đường mới trên hành trình chinh phục các ước mơ của người tiêu dùng.



Về Better Choice Awards, đây là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.