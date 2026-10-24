Mercedes-Benz mang dàn xe hơn 100 tỷ đồng đến sự kiện cuối tháng 10

Cuối tháng 10 này, từ CLA thuần điện đến Mercedes-Maybach, dàn xe trị giá hơn 100 tỷ đồng sẽ quy tụ tại Thủ Thiêm trong triển lãm "The Icons, Electrified". Bên cạnh những cái tên hiếm gặp trên đường phố Việt Nam, cơ hội trực tiếp cầm lái các mẫu xe vừa ra mắt hứa hẹn là điểm thu hút người yêu ô tô.

Sự kiện cũng mở ra nhiều trải nghiệm ngoài thế giới sau vô-lăng. Người yêu thiết kế có thể dành thời gian ngắm những chi tiết chế tác trên Maybach; các gia đình cùng con có thể tham gia nhiều hoạt động sáng tạo cùng xe; người yêu nhạc có thể tìm đến những buổi biểu diễn bên sông. Mỗi người có một lý do riêng để ghé thăm và một cách riêng để khám phá Mercedes-Benz.

Hơn 20 mẫu xe, từ CLA đến Maybach

Trên diện tích hơn 3.000 m², các khu trưng bày trong nhà và ngoài trời được kết nối bằng thiết kế hiện đại. Không gian dành cho từng dòng xe giúp khách tham quan có thể dừng lại ngắm những dòng xe xa xỉ hiếm gặp, tìm hiểu nội thất và khám phá những công nghệ được giới thiệu tại sự kiện.

Hơn 20 mẫu xe sẽ được trưng bày, từ những mẫu xe của hãng lần đầu có mặt tại Việt Nam như CLA 200 electric thuần điện, GLC 350 e, E 350 e, S-Class mới, Maybach S-Class mới đến mẫu xe giới hạn như GLS Edition 140 phiên bản kỷ niệm 140 năm.

Dàn xe còn có Mercedes-Maybach GLS 480 và Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE, mang đến hai sắc thái khác biệt: sự xa xỉ của một mẫu SUV Maybach và tinh thần thể thao của dòng roadster hiệu năng cao. Sự hiện diện của những cái tên ít gặp trên đường phố Việt Nam tạo thêm lý do để người yêu xe dành thời gian khám phá từng khu trưng bày.

Không gian trưng bày CLA mang đến một góc check-in cho khách tham quan trẻ tuổi

Đặt cạnh nhau, mỗi dòng xe bộc lộ một cá tính: CLA trẻ trung, G-Class biểu tượng, AMG đậm chất thể thao, còn Maybach xa xỉ và cầu kỳ trong từng chi tiết. Sự đa dạng ấy khiến sự kiện triển lãm lần này trở thành một lát cắt phong phú về thế giới Mercedes-Benz, từ thiết kế, hiệu năng đến trải nghiệm xa xỉ.

Chạm vào cảm xúc sau vô-lăng

Một chiếc xe có thể thu hút từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng cảm giác cầm lái mới khiến cuộc gặp trở nên đáng nhớ. Với CLA thuần điện, GLC 350 e và E 350 e, khách tham quan có cơ hội trở thành những người đầu tiên cầm lái các mẫu xe vừa ra mắt tại Việt Nam. Cảm giác nhấn chân ga, xoay vô-lăng và nhận lại phản hồi từ chiếc xe sẽ giúp mỗi người cảm nhận rõ hơn cá tính của từng mẫu xe điện hóa. Có thể nói, trải nghiệm với các mẫu xe hoàn toàn mới này chính là những trải nghiệm độc quyền hấp dẫn nhất của sự kiện.

G-Class thuần điện lại mang đến một bất ngờ khác. Ngồi trong khoang chiếc G 580 khi xe thực hiện vòng xoay 360 độ, người tham gia được trực tiếp cảm nhận chuyển động vốn thường chỉ thấy qua những màn trình diễn. Dáng vẻ G-Class quen thuộc, nhưng trải nghiệm là một góc nhìn hoàn toàn mới.

Chương trình còn có nhiều lựa chọn lái thử trong danh mục Mercedes-Benz, để mỗi người tìm thấy cảm hứng cho những hành trình của riêng mình.

Nhìn lại 140 năm, từ dấu mốc 1886

Năm 1886, Carl Benz đăng ký bằng sáng chế cho chiếc ô tô đầu tiên. Dấu mốc ấy mở đầu dòng thời gian 140 năm được tái hiện tại Heritage Exhibition của Mercedes-Benz. Giữa những mẫu xe hướng đến tương lai, khu triển lãm dành một khoảng dừng để khách tham quan nhìn lại điểm khởi đầu.

Khu Heritage kết nối câu chuyện lịch sử với những mẫu xe hôm nay

Qua nhiều thế hệ, ô tô đã thay đổi về hình dáng, công nghệ và cách vận hành. Những dấu mốc tại khu vực Heritage Exhibition kể lại hành trình đó, đồng thời gợi mở mối liên hệ giữa di sản và các sản phẩm hiện tại. Đặt cạnh những mẫu xe điện hóa, câu chuyện 140 năm không chỉ là phần nhìn lại quá khứ, mà còn giúp khách tham quan hiểu rõ hơn bước đi hiện tại của Mercedes-Benz.

GLS Edition 140 cũng dự kiến được giới thiệu và trưng bày tại đây, đánh dấu năm kỷ niệm bằng một phiên bản xe đặc biệt.

Chủ xe Mercedes-Benz khi mang chìa khóa xe check-in tại khu Heritage sẽ nhận món quà kỷ niệm 140 năm, thuộc bộ quà tặng có số lượng giới hạn trên toàn cầu. Với những người đang sở hữu xe của thương hiệu, chuyến ghé thăm vì thế còn có thêm một kỷ niệm thú vị để mang về.

Khu vực dành cho gia đình và trẻ nhỏ với hoạt động khám phá cùng GLC

Ngay bên cạnh , khu vực gia đình mang đến các hoạt động sáng tạo cùng GLC. Trong khi người lớn tìm hiểu câu chuyện thươn g hiệu, trẻ nhỏ cũng có không gian khám phá riêng, để chuyến ghé thăm trở thành một buổi đi chơi chung của cả nhà.

Hẹn nghe nhạc bên sông Sài Gòn

Âm nhạc mang đến một nhịp điệu khác cho "The Icons, Electrified", với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Bùi Lan Hương, Trang Pháp và WEAN. Ba cá tính âm nhạc, từ sâu lắng, giàu cảm xúc đến sôi động và phóng khoáng, sẽ góp thêm sắc màu cho không gian bên sông.

Ngày 29/10, ca sĩ Bùi Lan Hương biểu diễn tại tiệc cocktail Exclusive Night dành riêng cho khách hàng thân thiết theo thư mời, trước khi triển lãm đón công chúng. Ca sĩ Trang Pháp góp mặt tại mini-show ngày 30/10, sau đó là buổi biểu diễn của ca sĩ WEAN vào ngày 31/10. Các mini-show giới hạn số lượng khách; người muốn nghe trực tiếp nghệ sĩ mình yêu thích vui lòng tìm hiểu thông tin đăng ký sớm và chọn ngày tham dự phù hợp.

Một mẫu xe muốn tự mình cầm lái, một câu chuyện 140 năm muốn tìm hiểu, hay một đêm nhạc bên sông cùng người than, "The Icons, Electrified" mang đến nhiều lý do cho một cuộc hẹn cuối tháng 10. Giữa không gian Thủ Thiêm, những chiếc xe là điểm khởi đầu để mỗi người tìm thấy điều mình yêu thích, từ sau vô-lăng đến những khoảnh khắc cùng gia đình, bạn bè.

Thông tin sự kiện "The Icons, Electrified"

Thời gian:

Ngày 29/10: Exclusive Night dành riêng cho khách hàng thân thiết theo thư mời.

Từ 30/10 đến 01/11: Mở cửa tự do từ 09:00–21:00 hằng ngày.

Địa điểm: Thủ Thiêm Riverstage – Công viên Bờ sông Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin và đăng ký: go.mercedes-benz.com/su-kien-the-icons-electrified.

Mini-show âm nhạc có số lượng khách giới hạn, khách tham quan vui lòng liên hệ Hệ thống Nhà Phân Phối Mercedes-Benz để biết thêm chi tiết.