Merivista nhận giữ chỗ: Tâm điểm đầu tư tại ga Vinh đường sắt cao tốc Bắc Nam

Merivista chính thức nhận giữ chỗ shophouse đại lộ và nhà phố sân vườn

Theo đơn vị phân phối độc quyền, Merivista đã chính thức nhận giữ chỗ quỹ sản phẩm thấp tầng tại dự án. Thông tin được công bố đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng và nhà đầu tư nhờ lợi thế vị trí chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của dự án tại đại đô thị - công nghiệp - dịch vụ VSIP Nghệ An 720ha.

Merivista được phát triển theo mô hình khu đô thị all-in-one với hai phân khu chủ đạo gồm Plaza và Garden. Trong đó, Merivista Plaza là phân khu shophouse thương mại nổi bật với các dãy nhà phố 4 tầng hiện đại nằm trên các trục đường lớn, phù hợp khai thác kinh doanh, dịch vụ và đón dòng thương mại tương lai.

Khu đô thị Merivista phát triển sản phẩm thấp tầng phù hợp nhu cầu an cư - kinh doanh - đầu từ

Trong khi đó, Merivista Garden hướng đến nhu cầu an cư với các dòng sản phẩm nhà phố liền kề được quy hoạch đồng bộ, không gian xanh xen kẽ cùng hệ tiện ích nội khu phục vụ cộng đồng cư dân hiện đại.

Đại diện đơn vị phân phối cho biết, số lượng sản phẩm giai đoạn đầu được giới thiệu ra thị trường giới hạn, trong bối cảnh khu vực VSIP Nghệ An đang ghi nhận sự quan tâm lớn nhờ hạ tầng và quy hoạch đô thị phát triển mạnh mẽ.

Shophouse Merivista mặt tiền đại lộ Vinh - Cửa Lò: Vị trí đắc địa để khai thác kinh doanh

Đáng chú ý, quỹ căn shophouse mặt tiền đại lộ 72m phân khu Garden giới hạn chỉ 33 căn. Sức hút của nhà phố và shophouse tại đại đô thị VSIP Nghệ An đã được bảo chứng bởi các phân khu trước gồm Casa Flora (2025) và Casa Bonita (2/2026), đều ra mắt thành công và nhận được sự đón nhận của thị trường.

Tâm điểm hạ tầng chiến lược mới của xứ Nghệ

Merivista tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 72m, đây là tuyến giao thông chiến lược kết nối trung tâm TP. Vinh với khu vực biển Cửa Lò và đại đô thị VSIP Nghệ An. Đây được xem là "trục xương sống" thúc đẩy mở rộng không gian đô thị và hình thành các khu đô thị mới hiện đại của Nghệ An trong tương lai.

Khu đô thị Merivista: mặt tiền đại lộ Vinh - Cửa Lò & ngay ga Vinh đường sắt cao tốc Bắc Nam

Đáng chú ý, dự án còn nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch ga Vinh đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Theo định hướng phát triển TOD, khu vực quanh ga sẽ trở thành cực tăng trưởng mới khi thu hút dòng cư dân, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế đô thị tập trung quanh đầu mối giao thông lớn.

Sự cộng hưởng giữa đại lộ 72m, ga Vinh đường sắt tốc độ cao và đại đô thị VSIP Nghệ An đang tạo nên lợi thế đặc biệt cho Merivista trong giai đoạn đầu phát triển của khu vực.

Đón đầu dư địa tăng trưởng cùng đại đô thị VSIP Nghệ An

Thực tế tại nhiều đô thị lớn cho thấy, những khu đô thị xuất hiện sớm tại các trục hạ tầng chiến lược thường sở hữu lợi thế tăng trưởng dài hạn nhờ khả năng đón đầu dòng cư dân và thương mại.

Tại Nghệ An, VSIP không chỉ là khu công nghiệp quy mô lớn mà còn đang từng bước hình thành hệ sinh thái đô thị - dịch vụ - thương mại hiện đại, thu hút chuyên gia, kỹ sư, người lao động chất lượng cao cùng cộng đồng cư dân mới.

Chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn của dự án Merivista

Trong bối cảnh đó, Merivista được kỳ vọng trở thành một trong những khu đô thị tiên phong đón đầu làn sóng phát triển mới của khu vực. Lợi thế mặt tiền đại lộ lớn, định hướng TOD quanh ga Vinh cùng mô hình đô thị all-in-one giúp dự án không chỉ phù hợp nhu cầu an cư mà còn mở ra tiềm năng khai thác thương mại và gia tăng giá trị trong dài hạn. Khu đô thị Merivista trong giai đoạn ra mắt có mức giá hấp dẫn chỉ từ 30 triệu đồng/ m2, chỉ bằng 1/2 so với mặt bằng giá khu vực bán kính 4km quanh trung tâm Vinh.

Khu đô thị Merivista sẽ chính thức nhận giữ chỗ từ ngày 5/6/2026. Dự án tạo sức hút trên thị trường với chính sách bán hàng hấp dẫn: Hỗ trợ vay đến 70% giá trị nhà, 12 tháng 0 lãi suất, 24 tháng ân hạn gốc. Đặc biệt là chương trình "Mua nhà sang - Trúng xe xịn": Cơ hội sở hữu oto Volvo XC60 dành cho tất cả khách hàng sở hữu sản phẩm Merivista và nhiều quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng giữ chỗ thành công.

MERIVISTA - Tinh hoa cộng đồng xứ Nghệ | Ngay ga Vinh đường sắt cao tốc Bắc Nam

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