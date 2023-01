Meta bị phạt 390 triệu Euro do vi phạm luật dữ liệu của EU

Ủy ban Bảo vệ dữ liệu Ireland mới đây thông báo, tập đoàn công nghệ Meta đã bị phạt 390 triệu Euro (khoảng 413 triệu USD) do vi phạm luật dữ liệu cá nhân của Liên minh châu Âu trên nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram.

Cụ thể, Meta đã vi phạm các nghĩa vụ về minh bạch dữ liệu theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU và vận dụng cơ sở pháp lý không chính xác để xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo theo hành vi mua hàng của người dùng. Do đó, cơ quan này đã quyết định phạt Meta 210 triệu Euro do vi phạm dữ liệu trên Facebook và 180 triệu Euro do vi phạm dữ liệu trên Instagram.

Trong những năm gần đây, Meta và các công ty công nghệ lớn khác của Mỹ như Google, Apple và Twitter đã đối mặt với nhiều khoản phạt lớn tại EU khi khối này thắt chặt các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu trên không gian mạng.