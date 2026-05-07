Meta sẽ sử dụng AI để xác định độ tuổi của người dùng

Tập đoàn công nghệ Meta ngày 5/5 cho biết sẽ bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quét ảnh và video nhằm tìm kiếm những dấu hiệu trực quan để xem liệu người dùng có dưới 13 tuổi hay không và liệu có nên xóa tài khoản Facebook và Instagram của họ hay không.

Theo Meta, hệ thống AI xem xét tổng thể và các dấu hiệu trực quan, ví dụ như chiều cao hoặc cấu trúc xương, để ước tính độ tuổi chung của một người. Hệ thống phân tích hình ảnh hiện đang hoạt động ở một số quốc gia, nhưng Meta cho biết đang hướng tới việc triển khai rộng rãi hơn.

Meta cho biết hệ thống này là một phần trong nỗ lực của họ nhằm ngăn chặn trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng nền tảng của tập đoàn này. Những nỗ lực này bao gồm sử dụng AI để phân tích toàn bộ hồ sơ để tìm các manh mối theo ngữ cảnh, chẳng hạn như các buổi lễ sinh nhật hoặc đề cập đến điểm số ở trường học. Meta tìm kiếm những tín hiệu này trên các định dạng khác nhau, chẳng hạn như bài đăng, bình luận, tiểu sử, chú thích... Meta có kế hoạch mở rộng công nghệ này sang nhiều phần hơn của ứng dụng của tập đoàn này, bao gồm Instagram Live và Facebook Groups, trong tương lai.

Nếu Meta xác định rằng một người có thể chưa đủ tuổi, họ sẽ vô hiệu hóa tài khoản của người đó và người dùng sẽ cần phải chứng minh tuổi của mình bằng quy trình xác minh tuổi của Meta để ngăn tài khoản của họ bị xóa.

Trước đó, hồi tháng 3/2026, Meta bị bồi thẩm đoàn tại bang New Mexico phạt 375 triệu USD vì vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang này trong vụ kiện liên quan đến an toàn trẻ em trên các nền tảng Facebook, Instagram và WhatsApp. Ngoài ra, Meta cũng bị yêu cầu thực hiện những thay đổi cơ bản đối với nền tảng của tập đoàn này. Sau đó Meta cảnh báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại bang New Mexico. Điều đáng chú ý là vụ kiện này là một trong nhiều vụ kiện mà Meta và những tập đoàn công nghệ hàng đầu khác đang phải đối mặt liên quan đến an toàn trẻ em.

Meta cũng thông báo đang mở rộng công nghệ tự động xếp thanh thiếu niên vào các nhóm “Teen” nghiêm ngặt hơn. Meta cho biết ban đầu mở rộng công nghệ này sang Facebook tại Mỹ, và tiếp theo là Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 6/2026. Những tài khoản dành cho thanh thiếu niên này đặt người dùng vào trải nghiệm tài khoản nghiêm ngặt hơn với các biện pháp bảo vệ bổ sung, chẳng hạn như chỉ nhận tin nhắn trực tiếp từ những người họ theo dõi hoặc đã kết nối, ẩn các bình luận độc hại và đặt tài khoản ở chế độ riêng tư theo mặc định.



