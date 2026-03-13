Metro định hình đô thị mới phía Tây Hà Nội, bất động sản dòng tiền hưởng lợi

Hà Nội đẩy nhanh triển khai metro, phát triển đô thị TOD

Nhiều năm qua, khi Hà Nội định hướng quy hoạch theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD – Transit Oriented Development), mạng lưới Metro đang từng bước hình thành với tuyến Cát Linh - Hà Đông đã đi vào vận hành, tuyến số 3 (Nhổn - ga Hà Nội) đang trong giai đoạn hoàn thiện, trong khi các tuyến số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) đã được khởi công trong năm 2025.

Cùng với việc triển khai các tuyến Metro, tổ hợp nhà ở, văn phòng, thương mại và dịch vụ tập trung trong bán kính thuận tiện quanh nhà ga cũng được tổ chức để hình thành các khu đô thị theo mô hình TOD. Khu vực phía Tây của Hà Nội đang được xem là một trong những khu vực tiên phong định hình các không gian phát triển theo mô hình TOD. Nhiều khu đô thị phía Tây đã được quy hoạch theo hướng tích hợp đa chức năng, cư dân có thể tiếp cận các tiện ích thương mại, dịch vụ và không gian làm việc ngay trong khuôn viên. Điều này phù hợp với triết lý cốt lõi của TOD: phát triển đô thị xoay quanh giao thông công cộng và các tiện ích đô thị tích hợp.

Nằm giữa hai ga Cầu Diễn và Hồ Tùng Mậu, khu đô thị Goldmark City trên trục đường Hồ Tùng Mậu là một trong những ví dụ tiêu biểu cho mô hình TOD. Với cộng đồng cư dân đông đúc, khu đô thị này đã hình thành hệ sinh thái tiện ích đa dạng từ thương mại, dịch vụ đến không gian sinh hoạt cộng đồng.

Nằm giữa quần thể khu đô thị rộng hơn 12ha, ROX Tower Goldmark City được quy hoạch là một tòa tháp văn phòng hiện đại, kết nối trực tiếp với khu trung tâm thương mại ngay khối đế và các tiện ích lân cận. Vị trí gần nhà ga của tuyến metro số 3 giúp khu vực này có lợi thế lớn về khả năng tiếp cận giao thông công cộng trong tương lai.

Không chỉ thuận lợi về giao thông, tòa tháp còn nằm trong mô hình tổ hợp "all-in-one", nơi không gian làm việc, mua sắm, ẩm thực và giải trí được tích hợp trong cùng một khu vực. Mô hình này cho phép cộng đồng cư dân và giới văn phòng tiếp cận đầy đủ tiện ích chỉ trong vài phút di chuyển, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hiện đại.

Bất động sản dòng tiền đón đầu "làn sóng đổ bộ" quanh nhà ga

Cùng với sự hình thành của các tuyến metro, một xu hướng đầu tư mới cũng đang dần rõ nét tại các đô thị lớn: bất động sản tạo dòng tiền ổn định xung quanh các nhà ga giao thông công cộng.

Tại nhiều quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc, các khu vực quanh nhà ga metro thường nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ sôi động. Mô hình phát triển đô thị TOD giúp hình thành các "vòng tròn giá trị" mới, nơi dòng người di chuyển liên tục tạo ra nhu cầu lớn cho các loại hình kinh doanh như bán lẻ, ẩm thực, văn phòng dịch vụ và giải trí.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khi hệ thống giao thông công cộng phát triển, những tổ hợp đa chức năng tích hợp nhà ở, thương mại và văn phòng - thường được gọi là mô hình "all in one" - trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền dài hạn. Lý do là các tổ hợp này vừa sở hữu lượng khách nội khu ổn định từ cư dân, vừa hưởng lợi từ dòng người di chuyển qua các nhà ga lân cận.

Tại Hà Nội, xu hướng này bắt đầu xuất hiện rõ rệt tại các khu đô thị lớn nằm gần các tuyến metro, đặc biệt ở khu vực phía Tây - nơi được xem là hành lang phát triển đô thị mới của Thủ đô.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là khu đô thị Goldmark City trên trục Hồ Tùng Mậu. Với quy mô 9 tòa chung cư với gần 5000 căn hộ, khu đô thị này sở hữu lượng khách hàng hiện hữu "khổng lồ". Chưa kể lượng khách sử dụng dịch vụ của tòa văn phòng và thương mại liền sát đó. Đây là tiềm năng sinh lời rõ nét cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi bỏ vốn vào bất động sản dòng tiền tại đây.

Lượng khách hiện hữu khổng lồ và mô hình tổ hợp all in one tại ROX Tower Goldmark City cho phép khai thác đa dạng loại hình kinh doanh

Khi cơ hội được nhìn thấy rõ, nhà đầu tư không ngần ngại xuống tiền. Ngay trong giai đoạn đầu mở bán, các sàn thương mại và văn phòng tại dự án đã ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tích cực. Theo các đơn vị phân phối, sức hút của sản phẩm đến từ việc kết hợp ba yếu tố: nguồn khách nội khu lớn, vị trí gần tuyến metro và mô hình tổ hợp "all in one" cho phép khai thác đa dạng loại hình kinh doanh.

Trong bối cảnh các đô thị lớn đang chuyển dịch sang mô hình phát triển gắn với giao thông công cộng, những tổ hợp thương mại – văn phòng nằm trong các khu đô thị lớn, gần nhà ga metro được dự báo sẽ trở thành nhóm tài sản thu hút dòng vốn đầu tư trong thời gian tới.

Khi hệ thống metro của Hà Nội ngày càng hoàn thiện, những tổ hợp đa chức năng gắn với các nhà ga được kỳ vọng sẽ trở thành các "hạt nhân đô thị" mới, góp phần định hình diện mạo đô thị năng động và bền vững cho Thủ đô.