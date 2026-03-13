Vụ nhà dân cheo leo bên mép vực: Công an Đồng Nai vào cuộc điều tra

Cụ thể, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Ban Quản lý (chủ đầu tư dự án) cung cấp toàn bộ hồ sơ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 qua xã Tân Lợi để làm rõ xung quanh vụ lấy đất hạ cốt nền đường khiến nhà dân chênh vênh mép vực.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai và UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ và tạm thời di dời người dân đến nơi ở tạm an toàn.

Công an vào cuộc làm rõ vụ lấy đất hạ cốt nền khiến 8 nhà dân cheo leo bên mép vực

Theo báo cáo của Sở Xây dựng gửi UBND tỉnh Đồng Nai, dự án ĐT753 được UBND tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tại quyết định hồi tháng 12-2023; hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng (trước đây là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước) thẩm định tại Văn bản số 27 hồi tháng 7-2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gói thầu XL04 tại Quyết định 171 hồi tháng 10-2024.

Ngày 19-11-2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức khởi công 4 gói thầu của dự án. Trong quá trình thực hiện gói thầu XL04, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định 52/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 14-7-2025. Theo đó, thực hiện điều chỉnh trắc dọc đoạn từ Km9+600 đến Km13+000 (điều chỉnh cục bộ trắc dọc so với trắc dọc được phê duyệt tại Quyết định 2118) để cải tạo một số đường cong đứng đáp ứng yêu cầu yếu tố hình học đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, với nội dung này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện.

Nhận thông tin phản ánh về việc thi công hạ cốt nền tại dự án ảnh hưởng đến một số hộ dân, ngày 2-3-2026, đoàn kiểm tra gồm: Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi đã kiểm tra hiện trường dự án đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 thuộc gói thầu XL04.

Kết quả kiểm tra ghi nhận có 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công công trình với độ chênh cao khoảng 5-10 m. Nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, chưa đủ toàn bộ mặt bằng để tổ chức thi công.

Trong điều kiện thi công hạn chế về mặt bằng và chênh cao nền đào lớn, đã làm 8 hộ dân có nhà nằm ngay sát mép phạm vi đào bị ảnh hưởng, nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Đến ngày 6-3-2026, kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy dự án qua đoạn tuyến trên đã tạm dừng thi công. Đồng thời, 8 hộ dân sau khi được hỗ trợ chi phí đã di chuyển người và tài sản đến nơi ở tạm vào ngày 4-3-2026.

Đối với phần khối lượng đất đào thuộc phạm vi dự án, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, theo hồ sơ thiết kế, một phần khối lượng đất đào được tận dụng điều phối để đắp nền trong phạm vi công trình, phần đất dôi dư được tập kết về 4 bãi chứa gần phạm vi công trình. Phần đất dư dôi này đang được tính toán dự kiến sử dụng làm đất đắp nền cho đoạn tuyến 17 km tiếp theo đã được bổ sung vào dự án.

Qua kiểm tra hiện trường, đoàn kiểm tra được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xác định 4 vị trí bãi chứa khối lượng đào nền đường thuộc gói thầu XL04.

CLIP vụ lấy đất hạ cốt nền đường khiến nhà dân cheo leo bên mép vực

Để việc triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật về quản lý đất, môi trường và xây dựng, đồng thời, có phương án đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng tài sản của người dân trong phạm vi dự án, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức rà soát, báo cáo chi tiết kết quả thực hiện việc lập và phương án sử dụng khối lượng đất đào trong quá trình triển khai thi công.

Trong đó, nêu rõ khối lượng, mục đích tận dụng hoặc xử lý đảm bảo phù hợp, tuân thủ theo các quy định pháp luật về quản lý đất, môi trường và xây dựng. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật đối với báo cáo, kết quả đã thực hiện.

Song song đó, chủ đầu tư khẩn trương tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định pháp luật.

Chỉ được tiếp tục triển khai thi công dự án đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các quy định khác có liên quan.

Cũng trong báo cáo gửi UBND tỉnh, theo Sở Xây dựng, đối với phần khối lượng đất đào ngoài phạm vi thực hiện dự án, hiện Phòng Kinh tế UBND xã Tân Lợi đã tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 2 thửa đất số 36 và 37, tờ bản đồ số 110. Đồng thời đang tham mưu UBND xã Tân Lợi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai



