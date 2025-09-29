MICC Group trở thành đại lý F1 phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise

Đây là bước tiến chiến lược, mở ra hành trình để MICC Group đưa những giá trị độc bản của dự án đến với khách hàng tinh hoa.

Vinhomes Green Paradise – siêu đô thị biểu tượng mới của Việt Nam

Nằm trên bán đảo Cần Giờ, nơi ôm trọn báu vật "rừng vàng biển bạc" với khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn hơn 75.000ha được UNESCO công nhận và bờ biển dài bao quanh, Vinhomes Green Paradise là siêu đô thị biển nằm trong trung tâm tầm vóc quốc tế hàng đầu của Việt Nam.

Dự án được quy hoạch theo chuẩn ESG++ xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh, do Boston Consulting Group tư vấn. Toàn bộ hệ thống hạ tầng và công trình được thiết kế tuân thủ các tiêu chí quốc tế về tiết kiệm năng lượng, quản lý đô thị bằng IoT, AI và Big Data, phát triển năng lượng tái tạo, xử lý rác thải công nghệ cao và tuần hoàn nước. Mục tiêu hướng tới là đạt chứng chỉ xanh BREEAM Communities và tiêu chuẩn ISO 37122, đưa Vinhomes Green Paradise trở thành hình mẫu về phát triển đô thị bền vững hàng đầu thế giới.

Hình ảnh phối cảnh siêu đại đô thị Vinhomes Green Paradise

Trên nền tảng ấy, hàng loạt công trình biểu tượng được kiến tạo. Tháp chọc trời 108 tầng thuộc Top 10 thế giới sẽ trở thành niềm kiêu hãnh mới của Việt Nam. Biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon rộng 433ha – mở ra không gian sống và nghỉ dưỡng chưa từng có. Nhà hát Sóng Xanh với diện tích 7ha, sức chứa hàng chục nghìn khán giả, cùng hệ thống hai sân golf 18 lỗ được thiết kế bởi Tiger Woods và Robert Trent Jones, tạo nên những giá trị độc đáo vượt chuẩn mực. Dự án còn sở hữu tổ hợp khách sạn hơn 7.000 phòng, cảng du thuyền quốc tế Landmark Habour, quần thể vui chơi giải trí 122ha, bệnh viện Vinmec hợp tác Cleveland Clinic, bộ sưu tập năm công viên chủ đề cùng trung tâm phát triển cộng đồng thế hệ trẻ Young Paradise Hub.

Không chỉ quy mô, hạ tầng kết nối cũng là bảo chứng cho tiềm năng của Vinhomes Green Paradise. Tuyến metro tốc độ 350km/giờ giúp rút ngắn quãng đường từ Phú Mỹ Hưng đến dự án chỉ còn 12 phút. Cầu Cần Giờ dài 7,3km với sáu làn xe, dự kiến khởi công năm 2025, sẽ thay thế phà Bình Khánh, kết nối trực tiếp trung tâm thành phố với bán đảo. Các tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành và Bạch Đằng – Vũng Tàu – Cần Giờ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng, biến nơi đây thành tâm điểm liên kết vùng và cửa ngõ giao thương quốc tế.

MICC Group - Đại lý F1 chiến lược, sẵn sàng cho hành trình bứt phá năm 2025

Đặt trong bức tranh phát triển đầy tham vọng của Vinhomes Green Paradise, vai trò của các đại lý phân phối càng trở nên then chốt, MICC Group đã được Chủ đầu tư Vinhomes tin tưởng trao quyền trở thành đại lý F1 phân phối chiến lược dự án. Đây là sự ghi nhận năng lực triển khai đã được MICC Group chứng minh qua hàng loạt dự án quy mô lớn, đồng thời là cơ hội để doanh nghiệp đồng hành cùng một siêu đô thị biểu tượng của Việt Nam trong thập kỷ tới.

Việc trở thành F1 không chỉ thể hiện vị thế hàng đầu của MICC Group trên thị trường phân phối bất động sản cao cấp, mà còn đánh dấu một sứ mệnh mới: mang sản phẩm bất động sản Việt Nam vươn tầm quốc tế. Mỗi căn biệt thự, liền kề hay công trình thương mại tại Vinhomes Green Paradise không đơn thuần là tài sản hữu hình, mà còn là biểu tượng của một phong cách sống thượng lưu, một cơ hội đầu tư bền vững và là sự khẳng định vị thế của chủ nhân. MICC Group bước vào hành trình này với tầm nhìn dài hạn, quyết tâm trở thành cầu nối đưa những giá trị ấy đến với cộng đồng khách hàng tinh hoa.

MICC Group tổ chức Kick-off và đào tạo dự án Vinhomes Green Paradise

Để hiện thực hóa cam kết đó, MICC Group đã tổ chức các chuyến site tour thực địa tại Cần Giờ và đào tạo, ra quân cho đội ngũ, tạo hành trang kiến thức, chuyên môn vững vàng, bồi đắp chiều sâu tư duy để toàn hệ thống có sự chuẩn bị vững chắc, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hành trình chinh phục siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.

Song hành cùng những hoạt động chuẩn bị thực tiễn là nền tảng nội lực vững chắc mà MICC Group đã dày công xây dựng trong nhiều năm qua. Doanh nghiệp sở hữu đội ngũ kinh doanh tinh nhuệ, được rèn luyện qua hàng loạt dự án quy mô lớn, cùng lực lượng quản lý dày dạn kinh nghiệm, hệ thống đào tạo bài bản và mạng lưới đối tác rộng khắp. Tất cả tạo nên hành trang bền vững, giúp MICC Group tự tin chinh phục những cột mốc mới và thiết lập kỷ lục trong ngành bất động sản cao cấp.

Sự quyết liệt trong chuẩn bị, từ đào tạo đến thực địa, phản ánh tinh thần quyết tâm của MICC Group – sẵn sàng bước vào hành trình bứt phá năm 2025 với khát vọng khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ các đô thị biểu tượng toàn cầu.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP Phát triển Bất động sản MICC (MICC Group)

Trụ sở chính: Sao Biển 23-369, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội

Hotline: 092.195.6688

Website: MICCGroup.vn