Microsoft hồi sinh nhà máy hạt nhân để thúc đẩy AI

Microsoft vừa ký kết một thỏa thuận độc quyền kéo dài 20 năm để tiếp cận nguồn năng lượng 835 megawatt từ nhà máy hạt nhân Three Mile Island, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng khổng lồ cho trung tâm dữ liệu AI của mình.

Theo các chuyên gia, đây là một bước đi chiến lược quan trọng giúp gã khổng lồ phần mềm đạt được các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của mình. Nếu được cơ quan quản lý phê duyệt, nhà máy này sẽ đi vào hoạt động trở lại vào năm 2028. Thỏa thuận mới này giữa Microsoft và Constellation - chủ sở hữu của nhà máy, sẽ mang lại cho Microsoft quyền sử dụng 100% sản lượng điện của nhà máy trong vòng hai thập kỷ tới.

Three Mile Island nổi tiếng vì sự cố hạt nhân nghiêm trọng nhất lịch sử nước Mỹ vào năm 1979, khiến một trong các lò phản ứng phải đóng cửa vĩnh viễn. Tuy nhiên, lò phản ứng mà Microsoft dự kiến sử dụng năng lượng đã bị ngừng hoạt động từ năm 2019 do lý do kinh tế, không phải sự cố an toàn.

Việc hồi sinh nhà máy này sẽ giúp sản xuất hơn 837 megawatt, đủ để cung cấp năng lượng cho hơn 800.000 ngôi nhà - một minh chứng rõ ràng cho nhu cầu năng lượng khổng lồ mà trung tâm dữ liệu AI của Microsoft cần.

(Ảnh: Theo Getty Images)

Theo thỏa thuận, Microsoft sẽ mua toàn bộ năng lượng từ nhà máy được đổi tên thành Crane Clean Energy Center - để vinh danh Chris Crane, cựu CEO của Exelon. Đây là lần đầu tiên một công ty phần mềm lớn như Microsoft tham gia thỏa thuận mua năng lượng hạt nhân lớn đến vậy, với mục tiêu sử dụng năng lượng sạch cho các trung tâm dữ liệu vào năm 2025. Thỏa thuận này cũng hỗ trợ kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu của Microsoft tại Chicago, Virginia, Pennsylvania, và Ohio.

Bobby Hollis, phó chủ tịch mảng năng lượng của Microsoft, cho biết: "Thỏa thuận này là cột mốc quan trọng trong nỗ lực giúp Microsoft khử carbon khỏi lưới điện và hỗ trợ cam kết của chúng tôi trở thành công ty có dấu ấn carbon âm".

Bill Gates - đồng sáng lập Microsoft, cũng là người ủng hộ mạnh mẽ cho năng lượng hạt nhân, cho rằng đây là một phần không thể thiếu để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.

Constellation dự kiến đầu tư 1,6 tỷ USD để khôi phục nhà máy, nhưng để Three Mile Island trở lại hoạt động, họ cần sự chấp thuận từ Ủy ban Quản lý Hạt nhân Hoa Kỳ (NRC) và các giấy phép từ cơ quan địa phương. Công ty này cũng đang nộp đơn gia hạn giấy phép vận hành nhà máy ít nhất đến năm 2054.