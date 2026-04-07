Microsoft tự "dìm" gà nhà: Copilot chỉ là AI để giải trí, đừng dựa dẫm vào những gì nó nói

Chiến lược AI đồng nhất dưới thương hiệu Copilot

Chiến lược trí tuệ nhân tạo của Microsoft những năm gần đây khá rõ ràng. Thông qua việc ra mắt dòng Copilot+ PC, bộ công cụ Microsoft 365 Copilot cùng hàng loạt sản phẩm doanh nghiệp khác mang thương hiệu Copilot, cộng với việc tích hợp sâu trợ lý này vào hệ điều hành Windows 11, gã khổng lồ phần mềm đang cố gắng biến Copilot thành công cụ gắn liền với đời sống hàng ngày và công việc chuyên môn.

Gần như mọi sản phẩm liên quan đến AI tại Microsoft đều được gắn nhãn Copilot, kể cả trên nền tảng lập trình GitHub. Các tài liệu marketing của Microsoft 365 khẳng định công nghệ này sẽ đảm nhiệm phần lớn công việc, soạn thảo nội dung và giúp tăng năng suất đáng kể cho người dùng.

Điều khoản sử dụng nói điều ngược lại

Trái ngược hoàn toàn với thông điệp marketing, phần Điều khoản Dịch vụ của Microsoft Copilot lại sử dụng những từ ngữ hết sức thận trọng. Cụ thể, tài liệu này nêu rõ rằng Copilot chỉ dành cho mục đích giải trí, có thể mắc lỗi và có thể không hoạt động như mong đợi. Microsoft thậm chí khuyến cáo người dùng không nên dựa vào Copilot để nhận những lời khuyên quan trọng và phải tự chịu rủi ro khi sử dụng.

Tài liệu còn ghi rõ Microsoft không đưa ra bất kỳ bảo đảm hay cam kết nào về Copilot. Hãng cũng không thể hứa rằng các phản hồi mà Copilot tạo ra sẽ không xâm phạm quyền của bên thứ ba như bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hay không mang tính chất phỉ báng. Người dùng sẽ là bên duy nhất chịu trách nhiệm nếu quyết định công khai hay chia sẻ các phản hồi này.

Hệ quả là Microsoft 365 Copilot đang trở thành đề tài châm biếm trên nhiều diễn đàn và một số trang tin công nghệ. Điều đáng nói là các điều khoản nói trên thực tế chỉ áp dụng cho Microsoft Copilot với vai trò chatbot miễn phí, chứ không áp dụng cho các công cụ doanh nghiệp, Microsoft 365 Copilot hay các dịch vụ trả phí khác. Mỗi sản phẩm này đều có điều khoản sử dụng riêng biệt.

Cái giá của việc dùng chung một cái tên

Dù một số điều khoản của các phiên bản trả phí cũng có phần nhắc người dùng kiểm tra lại kết quả từ Copilot, cụm từ "Copilot chỉ dành cho mục đích giải trí" không hề xuất hiện ở bất kỳ tài liệu nào khác. Tuy nhiên, việc Microsoft đồng loạt phát hành các ứng dụng với cùng cái tên Copilot cho cả mục đích giải trí lẫn công việc đã khiến hãng rơi vào tình thế khó xử.

Người dùng phổ thông khó có thể phân biệt rạch ròi đâu là Copilot miễn phí, đâu là Copilot trả phí dành cho doanh nghiệp, và tất cả các tính năng AI của Microsoft đang có nguy cơ bị gộp chung thành những "tính năng Copilot" kém tin cậy. Điều này đặt đội ngũ marketing của hãng trước bài toán nan giải, đó là phải xử lý những ấn tượng tiêu cực vốn bắt nguồn từ phiên bản miễn phí. Việc thống nhất thương hiệu nhưng lại tự khẳng định sự thiếu tin cậy ngay trong phần chữ nhỏ của điều khoản là một nước đi đầy mạo hiểm, nhất là với uy tín của mảng khách hàng doanh nghiệp, vốn là nguồn doanh thu trọng yếu của Microsoft.