Dự báo thời tiết ngày 20/11, không khí lạnh mở rộng khu vực ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Huế đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Nhiệt độ lúc 7h ở Bắc Bộ phổ biến 13-16°C, miền Bắc chìm trong đợt rét nhất từ đầu mùa đông. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; đặc khu Cồn Cỏ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Miền Bắc rét diện rộng, có nơi rét đậm dưới 9°C. (Ảnh minh hoạ)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 13-16°C, vùng núi Bắc Bộ 11-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C, Bắc Trung Bộ 15-18°C.

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa trong sáng 20/11, sau trời tạnh ráo, không mưa. Trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất trong ngày 20/11 được dự báo dao động trong khoảng 14-16°C, nhiệt độ cao nhất 18-20°C.

Ngoài ra, từ sáng 20/11 đến hết ngày 21/11, phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ mưa rất to trên 180mm. Từ đêm 21/11, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần.

Cùng với đó, ngày 20/11, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, trong đó, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.