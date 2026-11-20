Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Thanh Lừn (sinh năm 1994), trú ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ để điều tra về tội "Cướp giật tài sản".

Bùi Thanh Lừn cùng phương tiện gây án tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Trước đó, vào hơn 19 giờ ngày 13/11, bà Nguyễn Thị Kiều M (sinh năm 1986), trú ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa điều khiển xe mô tô chở theo con nhỏ ngồi sau trên đường Nguyễn Việt Hồng, đoạn thuộc ấp Nhơn Hòa thì bị một đối tượng đi xe mô tô từ sau vượt lên, áp sát rồi giật mất sợi dây chuyền khoảng 3 chỉ vàng 18 kara.

Chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Hòa nhanh chóng bắt được Bùi Thanh Lừn, đối tượng giật dây chuyền của bà M.

Tại cơ quan Công an, Lừn bước đầu khai nhận rằng, khi ra tay do vướng cổ áo của bị hại nên sợi dây chuyền bị rớt lại.

Ngoài ra, để có tiền tiêu xài, đối tượng còn thực hiện hai vụ cướp giật dây khác cũng tại xã Tân Hòa vào đêm ngày 05 và 11 tháng 11, lấy được hai sợi dây chuyền và đã bán một sợi với giá 1,9 triệu đồng, sợi còn lại đã vứt bỏ vì nghi là vàng giả.

Thủ đoạn của Lừn là điều khiển xe mô tô quanh các tuyến đường trên địa bàn xã Tân Hòa lúc trời tối để tìm những người phụ nữ đi đường có đeo nữ trang rồi bám theo đến chỗ vắng thì ra tay chiếm đoạt. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân hạn chế đeo trang sức, mang túi xách khi tham gia giao thông, không nên đi một mình trên các tuyến đường vắng vào đêm khuya. Khi nghi ngờ có kẻ xấu bám theo thì vào nhà dân ven đường nhờ hỗ trợ, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khi bị cướp, cướp giật tài sản thì nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất báo tin để phối hợp truy bắt.