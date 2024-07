Miền Bắc có mưa rất to đến khi nào?

Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay (23/7), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 2) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc; gió mạnh và sóng lớn ở các các vùng biển phía Nam còn phức tạp.

Theo đó, từ chiều 23/7 đến ngày 24/7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều 23/7 đến đêm 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ ngày 25/7, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Sk&ĐS

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận đang có mưa vừa đến mưa to. Trong 6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa vừa đến mưa to có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/7

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.