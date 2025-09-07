Miền Bắc có thể mưa trên 300mm do bão số 7

Vào 13h chiều nay (7/9), tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối nay, bão tăng tốc theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và tiếp tục mạnh lên. Đến 1h sáng 8/9, tâm bão chỉ còn cách khu vực cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 220km về phía nam tây nam với cường độ cấp 10, giật cấp 13.

Trong ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Trong đêm 8/9 và ngày 9/9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15- 20km/h, đi sâu và đất liền suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13h chiều 9/9, tâm vùng áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ giảm xuống còn dưới cấp 6.

Dự báo về đường đi của bão số 7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 70–150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường, hôm nay (7/9), khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7-15h chiều nay có nơi trên 50mm như trạm Đồi 95 (Tây Ninh) 51mm, trạm Tân Phú Thành (Cần Thơ) 56mm, trạm Rạch Giá (An Giang) 58.6mm.

Miền Bắc có thể mưa to do hoàn lưu bão số 7.

Dự báo chiều tối và đêm 7/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ gây ngập úng cục bộ.

Bão số 7 hình thành từ một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông, mạnh lên thành bão vào chiều qua (6/9). Do gặp các điều kiện rất thuận lợi như mặt biển ấm, độ đứt gió yếu, gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên bão tăng cấp nhanh.

Đây cũng là cơn bão trái quy luật khi đổ bộ vào Trung Quốc trong thời gian này. Thông thường, các cơn bão trên Biển Đông thời gian này có xu hướng đổ bộ vào miền Bắc, Bắc Trung Bộ nước ta.

Dự báo từ nay đến cuối năm, Biển Đông còn 5-7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng một nửa có khả năng tác động trực tiếp đến đất liền nước ta. Bão nhiều, kết hợp với không khí lạnh đến sớm có thể gây ra một mùa mưa lũ phức tạp ở miền Trung năm nay.