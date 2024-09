Miền Bắc đón gió mùa đông bắc sớm, vì sao mùa đông năm nay rét hơn mọi năm?

Theo tin gió mùa đông bắc từ Trung tâm Dự báo khí tượng, thủy văn Quốc gia cho hay, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, trong sáng ngày 30/9 và ngày 01/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 16 độ.

Thống kê từ VTV, tháng 9 năm nay, Hà Nội đã ghi nhận số ngày mưa nhiều hơn ngày nắng, với 21/28 ngày có mưa. Mưa nhiều khiến thời tiết dịu mát hơn, mang lại cảm giác dễ chịu. Mùa đông năm nay ở miền Bắc được dự báo sẽ rét hơn, khắc nghiệt hơn các năm trước.

Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của hiện tượng La Nina

Lý giải về việc mùa đông năm nay đến sớm và rét hơn mọi năm, các chuyên gia khí tượng cho biết đây là tác động của hiện tượng La Nina. Cụ thể, trong tháng 9 đã có thể cảm nhận được rõ cái se lạnh về đêm và sáng sớm. Có ngày ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong ngày đã xuống 22/7 độ.

Không chỉ trong tháng 9, dự báo trong cả mùa lạnh năm nay, dưới tác động của hiện tượng La Nina, thời tiết cũng sẽ có nhiều sự thay đổi và khác biệt so với năm ngoái, năm chúng ta chịu ảnh hưởng của El Nino.

Hiện tại đã có những dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy hiện tượng La Nina xuất hiện. Đó là nhiệt độ ở bề mặt nước biển vùng trung tâm Thái Bình Dương lạnh đi.

Ông Nguyễn Đức Hoà chia sẻ trên VTV

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng, thủy văn Quốc gia nhận định trên VTV tối 29/9: "Nền nhiệt độ ở trung tâm Thái Bình Dương đã lạnh đi và ở mức âm, tức là thấp hơn trung bình nhiều năm là 0,5 độ vào tuần giữa tháng 9 năm 2024. Với điều kiện này, pha lạnh, tức là pha La Nina có thể sẽ dần dần xuất hiện".

"Có khả năng năm nay mùa đông sẽ lạnh hơn so với 3 mùa đông gần đây", ông Hoà nói và cho biết thêm các đợt rét đậm, rét hại sẽ xảy ra vào nửa cuối tháng 12 và kéo dài đến tháng 1, tháng 2 năm 2025.

Theo trung tâm dự báo, ngay từ đầu tháng 10, tần suất các đợt không khí lạnh sẽ gia tăng. Thủ đô Hà Nội sẽ trải qua những ngày đêm se lạnh, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 23 độ C, thậm chí có ngày chỉ còn 20 độ C.

Trong tháng 10 này sẽ có thêm 1 - 2 đợt không khí lạnh nữa, và nhiệt độ tháng 10 sẽ thấp hơn so với năm ngoái. Các vùng đồng bằng Bắc Bộ có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất xuống 19 - 20 độ C, trong khi vùng núi có thể xuống dưới 15 độ C. Thủ đô Hà Nội sẽ trải qua những ngày đêm se lạnh, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 23 độ C, thậm chí có ngày chỉ còn 20 độ C.

Mùa đông năm nay cũng được dự báo sẽ khắc nghiệt hơn, mặc dù cường độ của hiện tượng La Nina không mạnh bằng những năm trước.