Hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng trên 4.300 MW, với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày khoảng là trên 30 triệu kWh, ngày cao nhất có thể lên tới trên 50 triệu kWh. Hệ thống điện miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày.

Tổng công suất khả dụng của hệ thống điện miền Bắc, bao gồm cả điện nhập khẩu có thể huy động để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện chỉ đạt mức 17.500 - 17.900MW, tương ứng khoảng trên 59% công suất lắp đặt. Công suất này đã bao gồm khoảng từ 2.500 - 2.700 MW truyền tải từ miền Nam và miền Trung ra Bắc.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền Bắc có thể lên mức 23.500 - 24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới. Trước tình hình hình này, Tập đoàn điện lực Việt Nam cần có kế hoạch phân bổ nguồn phù hợp trong giai đoạn tới.

Miền Bắc dự báo thiếu hụt hơn 4.300 MW điện trong mùa khô. Ảnh minh họa.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: "Về tình trạng khi mà thiếu nguồn thì Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0, cũng căn cứ vào Thông tư 34 của Bộ Công Thương để hướng dẫn phân bổ công suất sử dụng đó cho 2 tổng công ty là Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực Hà Nội, còn điện lực ở các địa phương sẽ xây dựng các kế hoạch, sẽ báo cáo thông qua UBND các tỉnh về thực hiện các phương án tiết giảm".

Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, dự kiến tháng 6 và các tháng tiếp theo, phụ tải tiếp tục tăng cao, hơn 50 - 70 triệu kWh mỗi ngày so với hiện tại, tăng xấp xỉ 5% so với cùng kỳ. Trước thực tế này, EVN tiếp tục khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Cũng tại cuộc họp vừa kết thúc, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, tính đến ngày 6/6, hầu hết hồ thủy điện lớn miền Bắc đã về mực nước chết. Hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La đã xuống dưới mực nước chết.

Duy nhất hồ thủy điện Hòa Bình còn nước trong hồ và có thể duy trì phát điện đến ngày 13/6. Tính đến ngày 6/6, công suất khả dụng của thuỷ điện chỉ đạt gần 1/5 công suất lắp đặt.

Ngày 6/6, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện giao Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt nam và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp đáp ứng tình hình cung cấp điện; làm rõ trách nhiệm trong việc cung ứng điện.