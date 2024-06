Miền Bắc mưa liên tiếp 2 ngày tới, nhiệt độ giảm mạnh

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm 4-6/6, Bắc Bộ xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 7/4, mưa giảm dần.

Ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này khoảng 32 độ C, sang ngày thứ 4, dự báo giảm xuống dưới 30 độ C, thời tiết mát mẻ.

Đến cuối tuần, rãnh thấp này có khả năng hoạt động mạnh trở lại gây mưa lớn trong các ngày từ 8-10/6.

Miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết có mưa dông trong nửa đầu tháng 6, thời tiết khá mát mẻ. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 4 và ngày 5/6

Thời tiết Hà Nội ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nghệ An chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.