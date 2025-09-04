Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc nắng nóng ngày khai trường

04-09-2025 - 07:40 AM | Xã hội

Trong hai ngày 4-5/9, miền Bắc sẽ đón nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Khu vực Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng, ít mưa, từ đêm mai, miền Bắc có thể chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Miền Bắc nắng nóng ngày khai trường- Ảnh 1.

Miền Bắc đón nắng nóng trong ngày khai trường năm 2025. Ảnh minh hoạ: Hoàng Mạnh Thắng.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Quảng Trị - Huế chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo trong đêm và sáng các ngày 6-7/9, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Quảng Trị - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ vẫn tiếp tục mưa dông rải rác vào chiều tối và tối những ngày tới.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong các ngày 5-7/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn tới hàng nghìn người chuẩn bị thi giấy phép lái xe

Thông báo khẩn tới hàng nghìn người chuẩn bị thi giấy phép lái xe Nổi bật

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng Nổi bật

Hà Nội: Ngập sâu gần 1m, người dân nhiều xã ngoại thành phải dùng thuyền

Hà Nội: Ngập sâu gần 1m, người dân nhiều xã ngoại thành phải dùng thuyền

21:31 , 03/09/2025
Hà Nội tạm dừng đầu tư, lắp đặt mới hệ thống camera

Hà Nội tạm dừng đầu tư, lắp đặt mới hệ thống camera

21:23 , 03/09/2025
Mai Xuân Văn đã ra đầu thú

Mai Xuân Văn đã ra đầu thú

20:38 , 03/09/2025
Bất ngờ: Năm 2026, người lao động Việt Nam có tổng cộng 115 ngày nghỉ

Bất ngờ: Năm 2026, người lao động Việt Nam có tổng cộng 115 ngày nghỉ

20:14 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên