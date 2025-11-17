Miền Bắc sắp chuyển mưa dông, miền Trung đỉnh điểm mưa lớn

Miền Bắc sáng nay ít mưa, từ chiều và đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, miền Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng trời lạnh, từ tối và đêm trời chuyển rét, vùng núi trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ ngày hôm nay khoảng 25-28 độ, từ đêm nay xuống còn 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Hà Nội sáng nay không mưa, trưa chiều hửng nắng, từ chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, từ đêm nay xuống còn 14-16 độ.

Dự báo từ mai, không khí lạnh tiếp tục lấn sâu xuống miền Bắc, nền nhiệt tiếp tục giảm. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc từ 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.

Thanh Hoá-Nghệ An sáng nay ít mưa, từ chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng Nghệ An cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sáng nay trời lạnh, từ tối và đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ ngày hôm nay từ 23-26 độ, từ đêm nay xuống còn 13-16 độ.

Từ ngày mai, Thanh Hoá rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi có thể xuất hiện rét đậm, rét hại.

Hà Tĩnh đến Lâm Đồng hôm nay tiếp tục mưa lớn diện rộng. Dự báo từ sáng sớm ngày 17/11 đến đêm 18/11, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-450mm, có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà từ sáng nay đến đêm mai cũng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm.

Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Lâm Đồng từ sáng nay đến đêm mai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Dự báo mưa lớn còn kéo dài nhiều ngày tới ở Hà Tĩnh đến Lâm Đồng.

Nam Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa ngày và đêm nay từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo trong hai ngày tới (18-19/11), khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.