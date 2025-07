Miền Bắc sắp đón nắng nóng diện rộng sau chuỗi ngày mưa dông, sấm sét

Điểm tin thời tiết nổi bật chiều tối và đêm 11/7, ngày 12/7/2025

Đêm qua và hôm nay (11/7), Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 10/7 đến 15h ngày 11/7 có nơi trên 100mm như: Trạm Dào San (Lai Châu) 151mm; trạm Nậm Ty (Sơn La) 126,1mm; trạm Đông Cửu 1 (Phú Thọ) 119,6mm…

Từ chiều tối 11/7 đến ngày 12/7, hình thái thời tiết trên duy trì ở Đông Bắc Bộ, phía Tây của Phú Thọ, tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm, mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Đêm nay và ngày mai, mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Bắc, nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Cũng trong khoảng thời gian này, các nơi khác ở Bắc Bộ, Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa có nơi trên 60mm.

Trong những giờ tới, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có nguy cơ xảy ra trên sườn dốc, suối nhỏ tại tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, đặc biệt các xã/phường:

Lào Cai: Bảo Ái, Mỏ Vàng, Tân Hợp, Bảo Hà, Bảo Yên, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Gia Hội, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Nậm Có, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Sơn Lương, Thượng Hà, Trấn Yên, Văn Chấn, Việt Hồng, Xuân Hòa.

Quảng Ninh: Đông Ngũ, Bình Liêu, Hoành Mô, phường An Sinh, phường Bình Khê, phường Đông Triều, phường Mạo Khê, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Yên Tử, Quảng La, Quảng Tân, Tiên Yên.

Ngoài ra, từ đêm nay đến ngày 13/7, trên thượng lưu các sông Thao, Lô, Cầu, Thương và các sông nhỏ ở Bắc Bộ có nguy cơ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, Lô, Cầu và Thương có thể đạt mức báo động (BĐ)1 đến trên BĐ1, hạ lưu các sông thuộc hệ thống Hồng - Thái Bình ở dưới mức BĐ1.

Từ đêm 12/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng giảm dần. Ngày 15/7, Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, ngày 16-17/7, khu vực này có thể xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

Mưa lớn kết thúc, miền Bắc nắng nóng trở lại. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong 24 đến 48 giờ tới, duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước chiều tối và đêm 11/7, ngày 12/7/2025

TP Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, sau mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, sau mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và dông rải rác, trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.