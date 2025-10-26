Miền Bắc sắp hửng nắng, miền Trung mưa dữ dội

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 25-27 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết ít mưa, trời lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, vùng núi trời rét.

Miền Bắc đón nắng thu đẹp những ngày tới. Ảnh minh hoạ: Trọng Tài.

Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ hôm nay nhiều mây, ít mưa, đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 25-27 độ.

Khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hứng chịu mưa rất lớn. Dự báo lượng mưa từ gần sáng ngày 26/10 đến hết đêm 27/10 phổ biến 150-350mm, có nơi trên 500mm.

Khu vực Nam Quảng Trị , phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk ( Bình Định, Phú Yên cũ ) hôm nay và ngày mai cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Dự báo ngày và đêm 28/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Trong ngày và đêm 26/10, Tây Nguyên, Nam Bộ, tỉnh Khánh Hoà và phía đông Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20- 40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM sáng nay ít mưa, chiều và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.