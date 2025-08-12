Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, kết thúc nắng nóng

12-08-2025 - 20:32 PM | Sống

Theo dự báo, từ đêm 14/8, Bắc Bộ đón mưa lớn, kết thúc đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (12/8), ở đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng.

Hình thái thời tiết này còn kéo dài thêm 2 ngày nữa. Dự báo từ đêm 14-17/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ 15/8, nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc.

Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, kết thúc nắng nóng- Ảnh 1.

Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài 4 ngày (Ảnh:VGP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ  có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Theo Duy Anh

