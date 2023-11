Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường vào giữa tuần này

Trung tâm Khí tượng Thủy văn, đêm 28 ngày 29/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống miền Bắc. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này chưa mạnh nên nền nhiệt chỉ giảm nhẹ từ 3-4 độ C, chưa gây rét đậm, rét hại. Dự báo nền nhiệt thấp nhất khoảng 17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ 30/11 đến 1/12, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 1/12, có khả năng trời chuyển rét.

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết khô hanh.

Trung tâm Khí tượng Thủy văndự báo xu thế khí hậu từ nay đến 20/12 cho thấy, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C, có nơi trên 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn từ 15-40% so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cùng với đó, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ; trong đó những ngày cuối tháng 11/2023 hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm, sau đó khả năng cao các đợt không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm.