Miễn giảm gần 78.000 tỷ đồng thuế cho doanh nghiệp, người dân

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.146.828 tỷ đồng, bằng 77,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,9% so với cùng kỳ. Theo đó, có 25/63 địa phương có tỷ lệ thực hiện dự toán cao hơn so với tỷ lệ chung toàn ngành (77,2%); 53/63 địa phương có số thu tăng so với cùng kỳ, 10/63 địa phương có số thu đạt thấp so với cùng kỳ.

Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 8 tháng năm 2024 là khoảng 77.831 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia là 17.200 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường ước khoảng 23.064 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất khoảng 2.460 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất khoảng 28.863 tỷ đồng…

Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế tại các địa phương và tham mưu các biện pháp quản lý thuế giá trị gia tăng.



Bên cạnh đó, ngành thuế cũng tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện nghiêm các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Đặc biệt sẽ tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế là nhà cung cấp nước ngoài thực hiện tuân thủ pháp luật thuế tại Việt Nam; yêu cầu các nhà cung cấp nước ngoài có hoạt động kinh doanh dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.



Theo Tổng cục Thuế, 8 tháng năm 2024, bên cạnh việc thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; ngành thuế còn đẩy mạnh tăng cường quản lý thu, thanh tra, kiểm tra thuế, rà soát các nguồn thu, chống thất thu, nhất là hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng; chống thất thu thuế trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới, phòng chống mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn.

Về triển khai hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, đến hết 19/8, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý là 9,6 tỷ hóa đơn. Bên cạnh đó, đã có 106 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng thông tin điện tử, và đã khai, nộp thuế hơn 6.234 tỷ đồng, bằng 124% so với cùng kỳ 2023, bằng 125% so với dự toán giao năm 2024.