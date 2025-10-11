Cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai các giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại bởi bão số 10, số 11 và mưa lũ sau bão .

Theo quy định, người nộp thuế bị tổn thất vật chất do thiên tai được xem xét gia hạn nộp thuế tối đa 2 năm, miễn tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính, tùy theo mức độ thiệt hại. Các trường hợp thiệt hại được xác định là bất khả kháng sẽ được miễn tiền phạt, miễn tiền chậm nộp trong phạm vi giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất sau khi trừ phần bảo hiểm bồi thường (nếu có).

Sẽ miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bị thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão. Ảnh: Đức Nguyễn.

Doanh nghiệp chịu ảnh hưởng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bị tổn thất nhưng không được bồi thường. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ cứu trợ, khắc phục hậu quả bão lũ không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với giá trị tổn thất không được bồi thường, khoản tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai và chi phúc lợi hỗ trợ người lao động (tối đa bằng một tháng lương bình quân).

Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được giảm tối đa 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại; tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên hoặc sử dụng đất bị thiệt hại được miễn, giảm thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền thuê đất theo mức độ tổn thất.

Trường hợp thiệt hại từ 40% trở lên được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong năm, dưới 40% được giảm tương ứng. Trường hợp doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh để khắc phục hậu quả bão lũ, được giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian ngừng hoạt động

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế sẽ xem xét giảm thuế thu nhập cá nhân , thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên, mức giảm không vượt quá số thuế phải nộp trong năm bị thiệt hại. Hồ sơ, thủ tục miễn, giảm, gia hạn được thực hiện theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC và Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14.

Cục Thuế yêu cầu các Thuế các tỉnh, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để người nộp thuế tiếp cận kịp thời chính sách hỗ trợ; phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính...

Cơ quan thuế tại các địa phương phân công cán bộ phối hợp, đầu mối để hướng dẫn người nộp thuế kịp thời; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại khôi phục hồ sơ thuế, các tài liệu, chứng từ phục vụ cho việc xác định giá trị thiệt hại của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, thuế các tỉnh, thành phố cần phản ánh kịp thời về Cục Thuế để được giải quyết.