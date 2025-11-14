Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM với ông Nguyễn Văn Thọ

14-11-2025 - 11:13 AM | Xã hội

HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ. Ông Thọ được kỳ họp giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X.

Tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 14/11, HĐND thành phố thành phố xem xét thực hiện công tác nhân sự đối với các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã báo cáo tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Kiên để chuyển công tác.

Đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết và HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm đối với ông Phạm Thành Kiên.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM với ông Nguyễn Văn Thọ- Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đối với ông Phạm Thành Kiên. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa X , nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM để thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thọ được kỳ họp giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X.

Ông Nguyễn Văn Được cũng trình bày tờ trình về việc xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa do đã chuyển công tác khác.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM với ông Nguyễn Văn Thọ- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Được báo cáo tờ trình về công tác nhân sự tại kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Kết quả, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Ủy viên UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa.

Theo Ngô Tùng - Anh Nhàn

Tiền Phong

