Miền Tây Tourist chuyên các tour miền tây 2 ngày 1 đêm trọn gói

Lịch trình tour Miền Tây 2 ngày 1 đêm

Ngày 1: Sài Gòn – Sa Đéc – Cao Lãnh

Buổi sáng:

6:00 AM: Khởi hành từ Sài Gòn, đón khách tại các điểm hẹn.

8:00 AM: Dừng chân tại nhà hàng nổi Long An để thưởng thức bữa sáng. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn nạp năng lượng và ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh.

Buổi trưa:

11:00 AM: Đến Sa Đéc, thành phố nổi tiếng của Đồng Tháp với những vườn hoa đẹp như tranh vẽ.

12:00 PM: Thưởng thức bữa trưa tại một nhà hàng địa phương, với các món ăn đặc sản miền Tây thơm ngon và tươi mát.

Buổi chiều:

1:30 PM: Khám phá làng hoa Sa Đéc, nơi bạn sẽ được chiêm ngưỡng những vườn hoa rực rỡ.

3:00 PM: Tiếp tục hành trình đến Cao Lãnh, ghé thăm chợ Sa Đéc để mua sắm các đặc sản địa phương và tìm hiểu về văn hóa bản địa.

5:00 PM: Nhận phòng khách sạn tại Cao Lãnh, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi tối thú vị.

Buổi tối:

7:00 PM: Dạo bước dọc theo sông Tiền, thưởng thức vẻ đẹp lung linh của thành phố về đêm.

8:30 PM: Tự do khám phá chợ đêm Cao Lãnh, nơi bạn có thể thưởng thức ẩm thực đường phố và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.

10:00 PM: Nghỉ ngơi tại khách sạn.

Ngày 2: Cao Lãnh – Mỹ Tho – Sài Gòn

Buổi sáng:

7:00 AM: Bắt đầu ngày mới với bữa sáng tại khách sạn, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

8:00 AM: Khởi hành đi Mỹ Tho, thành phố nổi tiếng với những cù lao xanh mát và các khu du lịch sinh thái.

Buổi trưa:

11:00 AM: Tham quan Cồn Phụng và Cồn Bến Tre, trải nghiệm cuộc sống ven sông và tham gia các hoạt động thú vị như đi thuyền, thăm làng nghề truyền thống.

12:30 PM: Thưởng thức bữa trưa với các món đặc sản miền Tây tại nhà hàng.

Buổi chiều:

2:00 PM: Tham quan Đình Thới Sơn, một khu di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng của miền Tây.

3:30 PM: Khám phá khu du lịch sinh thái Mỹ Tho, nơi bạn có thể đi thuyền trên sông, khám phá các đảo nhỏ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ.

5:00 PM: Xuống phà và trở về Sài Gòn.

Buổi tối:

8:00 PM: Về đến Sài Gòn, kết thúc chuyến đi. Bạn sẽ được trả về điểm hẹn ban đầu, mang theo những kỷ niệm đẹp về miền Tây sông nước.

