MIK Group chi hàng nghìn tỷ mua 1 dự án bất động sản tại phía Tây Hà Nội

Theo công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 24/11 mới đây của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SV Holding, cơ cấu cổ đông của công ty đã thay đổi với sự xuất hiện của ba cổ đông mới, gồm Công ty TNHH Phát triển Delta Hà Nội (49,99%), Công ty TNHH Hải An Huy (49,99%) và ông Vũ Đình Chiến (0,02%). Ông Vũ Đình Chiến cũng thay thế Tổng giám đốc cũ của SV Holdings giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty.

Đáng chú ý, SV Holdings mới thành lập ngày 14/11/2023, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, có vốn điều lệ hiện tại là 5.248 tỷ đồng. Trụ sở chính công ty tại Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Được biết, SV Holdings là đơn vị nắm giữ một dự án bất động sản lớn ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Ông Vũ Đình Chiến là một trong hai cổ đông sáng lập của MIK Group.

Công ty TNHH Phát triển Delta Hà Nội là công ty do ông Vũ Đình Chiến làm Chủ tịch. Công ty được thành lập vào tháng 6/2018, tên cũ là Công ty TNHH Phát triển Bất động sản MIK Hà Nội, là doanh nghiệp thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam (MIK Group). Công ty vừa đổi tên sang Công ty TNHH Phát triển Delta Hà Nội vào tháng 08/2023. Khoảng nửa tháng trước khi đổi tên, công ty đã nâng vốn điều lệ từ hơn 2.100 tỷ đồng lên 3.125 tỷ đồng.

Còn Công ty TNHH Hải An Huy thành lập vào tháng 9/2007, có vốn điều lệ 1.077,6 tỷ đồng, trong đó CTCP Hải Dương Long Biên nắm 99.991% và ông Hoàng Cao Minh Đức nắm 0,009%. CTCP Hải Dương Long Biên do 5 cổ đông sáng lập bao gồm: Nguyễn Phương Hoa, Nguyễn Thị Minh Phượng, Phạm Ngọc Quốc Cường, Vũ Đình Chiến, Nguyễn Thị Thu Hương.

MIK Group được biết đến là nhà phát triển BĐS có tên tuổi tại Việt Nam với nhiều dự án trên các tỉnh thành từ Bắc chí Nam như: The Matrix One, Imperia Smart City, Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Elegant Park Villa tại Hà Nội; Villa Park, Park Riverside, Park Riverside Premium, River Park, Riovista… tại TP.Hồ Chí Minh; Sol By Meliá Phú Quốc, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay,,… tại Phú Quốc.



Trước đó, cũng tại khu vực phía tây Hà Nội, hồi đầu tháng 11, CapitaLand Development (CLD) đã công bố dự án căn hộ cao cấp Lumi Hanoi. Tổng giá trị phát triển dự án dự kiến khoảng hơn 1 tỷ đô la Singapore (18.000 tỷ đồng). Với tổng diện tích khu đất gần 5,6 ha, dự án dự kiến khởi công vào quý I/2024. Được biết, đây là một phân khu thuộc Vinhomes Smart City được tách ra khỏi dự án từ cuối năm 2021 thông qua quyết định của UBND TP Hà Nội.



Dự án này bổ sung vào danh mục đầu tư của CapitaLand tại Việt Nam bao gồm 1 khu bán lẻ, 1 dự án mô hình soho – dòng sản phẩm kết hợp văn phòng làm việc và chỗ nghỉ ngơi, 2 dự án phức hợp và hơn 16.000 căn hộ chất lượng tại 17 dự án nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM.