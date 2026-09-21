MIK Group đề xuất cải tạo sông Đáy gần 230.000 tỷ đồng: Hơn 6.000 hộ dân dự kiến phải di dời, tương ứng hơn 24.000 người

Sông Đáy qua địa phận Quốc Oai.

Như đã đưa tin, CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam mới đây có tờ trình gửi Sở Tài chính Hà Nội, kiến nghị thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo sông Đáy theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.

Với tổng chi phí đầu tư dự kiến gần 230.000 tỷ đồng, đề xuất của MIK Group bao gồm đồng thời các hạng mục chỉnh trị dòng sông, đê điều, GPMB và tái định cư, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và xử lý nước thải. Trong đó, phương án quỹ đất đối ứng khoảng 3.705 ha và quy mô GPMB với hơn 6.000 hộ dân dự kiến phải di dời là những nội dung đáng chú ý trong hồ sơ đề xuất.

Theo đề xuất của MIK Group, dự án được chia thành 4 nhóm dự án thành phần gồm: Giải phóng mặt bằng và tái định cư; hệ thống công trình thủy lợi, đê điều; đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và thoát nước mặt; hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

Hơn 6.000 hộ dự kiến phải di dời

Cụ thể, dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng và tái định cư được chia thành 3 dự án thành phần, tương ứng với các đoạn tuyến từ sông Hồng đến Đại lộ Thăng Long, từ Đại lộ Thăng Long đến Mai Lĩnh và từ Mai Lĩnh đến hết địa phận Hà Nội.

Theo hồ sơ, đoạn từ sông Hồng đến Đại lộ Thăng Long có diện tích thu hồi khoảng 722 ha, trong đó 692 ha đất cho xây dựng công trình và 30 ha đất bố trí tái định cư. Khu vực này dự kiến có 1.217 hộ, tương ứng khoảng 4.868 người phải di dời do thu hồi đất ở. Ngoài ra, khoảng 1.827 hộ (tương ứng khoảng 7.308 người) bị ảnh hưởng do thu hồi đất nông nghiệp.

Phối cảnh dự án sông Đáy trong tương lại. Ảnh: MIK Group

Đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Mai Lĩnh có diện tích thu hồi khoảng 700 ha, gồm 673 ha đất xây dựng công trình và 27 ha đất tái định cư. Số hộ dự kiến phải di dời do thu hồi đất ở là 1.074 hộ (tương ứng khoảng 4.296 người) và có khoảng 1.756 hộ (tương ứng khoảng 7.024 người) bị ảnh hưởng do thu hồi đất nông nghiệp.

Đoạn từ Mai Lĩnh đến hết địa phận Hà Nội có diện tích thu hồi lớn nhất, khoảng 1.580 ha, trong đó 1.485 ha đất xây dựng công trình và 94 ha đất bố trí tái định cư. Hồ sơ ước tính 3.777 hộ (tương ứng khoảng 15.108 người), phải di dời do thu hồi đất ở, cùng 3.141 hộ bị ảnh hưởng (tương ứng khoảng 12.564 người) do thu hồi đất nông nghiệp.

Cộng theo 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng, khoảng 6.068 hộ, tương ứng 24.272 người, dự kiến phải di dời do thu hồi đất ở.

Nếu tính cả nhóm hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất nông nghiệp, tổng số hộ được hồ sơ xác định là 11.792 hộ. Tuy nhiên, nhóm này được xác định là bị ảnh hưởng do thu hồi đất nông nghiệp.

Những khu vực nào bị ảnh hưởng?

Phạm vi giải phóng mặt bằng trải dài qua nhiều xã, phường của Hà Nội. Ở đoạn sông Hồng - Đại lộ Thăng Long, dự án đi qua 8 xã, phường gồm Phúc Lộc, Phúc Thọ, Hát Môn, Liên Minh, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng và Quốc Oai.

Đoạn Đại lộ Thăng Long - Mai Lĩnh nằm trên địa bàn Quốc Oai, An Khánh, Hưng Đạo, Chương Mỹ và Yên Nghĩa.

Trong khi đó, đoạn Mai Lĩnh - hết địa phận Hà Nội có phạm vi gồm Chương Mỹ, Yên Nghĩa, Quảng Bị, Bình Minh, Hòa Phú, Thanh Oai, Phúc Sơn, Ứng Thiên, Dân Hòa, Hồng Sơn, Vân Đình, Mỹ Đức, Hòa Xá và Hương Sơn.

Phạm vi giải phóng mặt bằng trải dài qua nhiều xã, phường của Hà Nội. Ảnh cắt từ tờ trình của MIK Group

Như vậy, riêng phần giải phóng mặt bằng đã có phạm vi rất rộng, trải qua nhiều khu vực phía Tây và phía Nam Hà Nội, với hàng nghìn hộ dân nằm trong diện dự kiến phải di dời hoặc bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất.

Không chỉ cải tạo sông, dự án còn đầu tư đường dọc hai bên

Ở nhóm công trình thủy lợi, đê điều, hồ sơ đề xuất cải tạo lòng dẫn sông Đáy theo từng đoạn.

Đoạn từ Đập Đáy đến Đại lộ Thăng Long dự kiến xây dựng hai tuyến đê mới với chiều dài khoảng 12,5 km phía tả và 11 km phía hữu; đồng thời cải tạo, hoàn trả hoặc xây mới khoảng 26 cống, trạm bơm và 138,4 km đê hiện hữu.

Từ Đại lộ Thăng Long đến Mai Lĩnh, dự án tiếp tục đề xuất hai tuyến đê mới dài khoảng 10,5 km và 11,5 km, đồng thời xem xét cải tạo các công trình đầu mối, cống, trạm bơm và tuyến kênh bị ảnh hưởng.

Từ Mai Lĩnh đến hết địa phận Hà Nội, phương án bao gồm nạo vét, mở rộng lòng dẫn, xử lý các vị trí co hẹp, bồi lắng và nắn chỉnh cục bộ 4 đoạn sông với tổng chiều dài đào mới khoảng 13,9 km. Hồ sơ cho biết việc nắn chỉnh được tính toán nhằm tránh các khu dân cư tập trung và giảm khối lượng giải phóng mặt bằng. Cùng với đó xây dựng mới tuyến đê hữu có chiều dài 45 km, các tuyến đê cũ tiếp tục được duy trì để dự phòng và có thể kết hợp giao thông…

Phối cảnh dự án cải tạo sông Đáy. Ảnh: MIK Group

Song song với chỉnh trị dòng sông và hệ thống đê điều, dự án còn đề xuất đầu tư các tuyến đường dọc sông Đáy.

Đoạn từ sông Hồng đến Đại lộ Thăng Long có tuyến đường phía tả sông dài khoảng 20,7 km và phía hữu sông Đáy dài khoảng 10,1 km.

Đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Mai Lĩnh có chiều dài bên tả khoảng 10,15 km và chiều dài bên hữu 11 km.

Đoạn từ Mai Lĩnh đến Ba Thá dài khoảng 16,2 km phía tả và 17,6 km phía hữu.

Các tuyến được đề xuất quy mô 4 làn xe, bề rộng nền/mặt đường khoảng 33-35 m/20 m.

Nhóm dự án đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và thoát nước mặt có tổng mức đầu tư dự kiến 35.386 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hệ thống thu gom và xử lý nước thải được đề xuất với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 111,8 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 32.700 tỷ đồng.