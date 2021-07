Mirae Asset: “Thị trường có thể sớm điều chỉnh trong tháng 7, VN-Index lùi về vùng 1.200 điểm”

CTCK Mirae Asset vừa đưa ra dự báo về triển vọng kinh tế cũng như TTCK Việt Nam trong nửa cuối năm 2021.

Theo Mirae Asset, kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh diễn ra trong 2 tháng cuối của quý. Tuy vậy, mức tăng trưởng chung vẫn sẽ rất ấn tượng do so sánh với mức nền thấp của cùng kỳ.

Mirae Asset giả thiết rằng dịch bệnh sẽ được kiểm soát vào giữa tháng 7; nhờ đó, kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm sẽ không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, hiện tại dịch bệnh đã được kiểm soát ở các quốc gia phát triển, do đó, kỳ vọng tiêu dùng và thương mại toàn cầu sẽ hồi phục. Mirae Asset điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng lợi nhuận nửa cuối năm để phản ánh điều này với dự báo tăng trưởng EPS năm 2021 lên 33,8% từ mức 28% trước đây.

Mirae Asset dự báo ngành Ngân hàng sẽ có mức tăng trưởng vượt trội trong năm 2021 và có đóng góp 40% trong mức tăng EPS của VN-Index do: 1) kỳ vọng tăng trưởng tín dụng năm 2021 cao do nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp sẽ gia tăng đáng kể để tài trợ cho các kế hoạch kinh doanh và hồi phục hậu COVID-19; 2) biên thu nhập lãi thuần được cải thiện do chi phí sử dụng vốn bắt đầu giảm nhanh hơn lợi suất cho vay; 3) áp lực trích lập dự phòng cho nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được thực hiện theo lộ trình hướng dẫn bởi Thông tư 03/2021/TT-NHNN; 4) các nguồn thu nhập ngoài lãi (bao gồm thu nhập từ phí dịch vụ, thu từ kinh doanh ngoại hối, thu từ mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư) được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng tốt và gia tăng mức đóng góp vào tổng thu nhập của ngân hàng.

Đặc biệt, nhiều hợp đồng bancassurance độc quyền được ký kết mang lại khoản thu nhập từ phí độc quyền, cũng như giúp triển vọng thu nhập từ phí sẽ tăng trưởng mạnh trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, các ngành nguyên vật liệu, Bất động sản, dịch vụ tài chính và phần mềm cũng được dự báo sẽ có mức tăng trưởng tích cực trong năm 2021.

VN-Index có thể sớm điều chỉnh trong tháng 7, hướng về ngưỡng 1.200 điểm

Về diễn biến thị trường, Mirae Asset cho biết VN-Index hiện đang giao dịch ở mức P/E 19,3 lần, gần tiệm cận đường trung bình cộng 2 độ lệch chuẩn (20x). Xem xét vùng đỉnh định giá trước đó được thiết lập vào tháng 4/2018 là tại mức P/E 22 lần, mức định giá hiện tại chỉ thấp hơn 14%. Điều này cảnh báo thị trường có thể sẽ sớm có các đợt điều chỉnh khi mức định giá tăng lên 20x hoặc 21x.

Mirae Asset kỳ vọng đợt điều chỉnh sẽ diễn ra trong tháng 7 trước khi thị trường có một khoảng thời gian để hấp thụ kết quả kinh doanh quý 2.

Đóng cửa cuối tháng 6 tại mức cao mới, VN-Index đã tăng hơn gần 28% kể từ đầu năm, vượt trội hơn hết so với nhiều thị trường khác như Đài Loan (+21%), Hàn Quốc (+15%), Mỹ (+14%), chỉ số MSCI các thị trường cận biên (+13%), MSCI các thị trường phát triển (+12%).

Sau khi VN-Index đã tăng mạnh kể trong 6 tháng đầu năm, định giá P/E hiện tại của VN-Index đang tiệm cận mức trung vị chia ra nhóm thị trường "đắt" và "rẻ". Tuy nhiên, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) vượt trội và tiềm tăng trưởng EPS cao, mức định giá của VN-Index vẫn được xem là hợp lý.

Để phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm lạc quan, Mirae Asset đã nâng mức dự phóng EPS của VN-Index lên, với mức tăng trưởng 33,8% trong năm 2021. Tương ứng với mức định giá P/E hợp lý khoảng 16x, Mirae Asset kỳ vọng VN-Index sẽ dao động quanh mốc 1.350 điểm. Mức biến động được kỳ vọng trong khoảng từ 1.200 điểm đến 1.500 điểm, tương ứng mức P/E dự phóng khoảng 14 đến 18x.

Xét về cả so sánh tương đối và thống kê lịch sử, mức định giá của thị trường hiện tại đã không còn rẻ; tuy nhiên, vẫn chưa phải là đắt. Mirae Asset kỳ vọng thị trường sẽ sớm điều chỉnh vào đầu tháng 7 khi mức P/E chạm ngưỡng 20x (hoặc có thể là 21x). Nhịp điều chỉnh có thể đẩy VN-Index về ngưỡng 1.200 điểm; đây là cơ hội mua tốt cho nhà đầu tư với tầm nhìn tăng trưởng trong 3 năm tới. Sau nhịp điều chỉnh, Mirae Asset kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm hướng về mức 1.500 điểm.