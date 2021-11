MISA được cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số từ xa, không cần USB Token

Theo đó MISA sẽ là đơn vị tiên phong đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để được cấp chứng nhận và lưu hành chữ ký số từ xa trên cả nước.

Ký số từ xa (remote signing) là một loại chữ ký số kiểu mới sử dụng công nghệ đám mây (cloud-based) để ký số giúp tổ chức/cá nhân ký hợp đồng, hóa đơn, văn bản pháp lý mọi lúc, mọi nơi. Điểm ưu việt của của ký số từ xa là người dùng không còn phải dùng USB token hay SIM để ký nữa, thay vào đó có thể ký trực tiếp ngay trên máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

MISA sẽ thực hiện tích hợp MISA eSign với các phần mềm khác nằm trong nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS bao gồm: Kế toán, Hoá đơn điện tử, Bảo hiểm xã hội, Tài liệu và Hợp đồng điện tử … hỗ trợ điện tử hóa mọi công việc hành chính, văn thư lưu trữ giấy tờ giúp khách hàng tối ưu năng suất làm việc và tiết kiệm chi phí. Khách hàng hoàn toàn có thể dùng để ký và phát hành hóa đơn điện tử, kê khai thuế, BHXH, hải quan, ký tài liệu, hợp đồng điện tử… chỉ với thiết bị cầm tay như điện thoại di động hay máy tính bảng.

MISA là đơn vị tiên phong cung cấp chữ ký số từ xa đạt tiêu chuẩn eIDAS của châu Âu và được Bộ TT&TT cấp phép tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục quản lý mật mã dân sự và kiểm định sản phẩm mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ khẳng định "MISA là một đơn vị đã có đầu tư bài bản, chú trọng đến các nội dung liên quan đến an ninh an toàn thông tin. Trong thời gian tới, chúng tôi tin tưởng rằng công ty MISA sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, tăng cường đầu tư cả về nguồn lực con người và trang thiết bị, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức sử dụng chữ ký số an toàn và hiệu quả".

Đại diện Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ TTTT và Công ty Cổ phần MISA tại buổi lễ.

Theo đó, MISA eSign có tính bảo mật tuyệt đối thông qua cơ chế xác thực 02 yếu tố (two-factor authentication) và định danh thiết bị trên điện thoại. MISA là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ Chữ ký số từ xa đạt tiêu chuẩn eIDAS của châu Âu về "Định danh, xác thực điện tử và dịch vụ tin cậy". Đây là bộ quy định hoàn chỉnh nhất về định danh số trên Thế giới hiện nay. MISA eSign đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật theo nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 16/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Như vậy với việc được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo hình thức ký số từ xa MISA eSign từ Bộ TTTT, MISA sẽ là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp và triển khai dịch vụ chữ ký số tới doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước trong thời gian tới, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nghiêm ngặt về mặt pháp lý hiện hành.

Khách hàng hoàn toàn có thể tích hợp với các hệ thống khác để ký và phát hành hóa đơn điện tử, kê khai thuế, BHXH, hải quan… chỉ với thiết bị cầm tay như điện thoại di động, máy tính bảng.

Bà Đinh Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MISA – đơn vị có gần 30 năm triển khai thành công các giải pháp công nghệ cho 170.000 doanh nghiệp và 2,5 triệu khách hàng cá nhân chia sẻ về kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với mô hình ký số từ xa sau khi Công ty Cổ phần MISA được cấp Giấy phép: "MISA cam kết sẵn sàng đầu tư vào trang thiết bị phần mềm và ứng dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới theo chuẩn quốc tế. Trong quá trình triển khai dịch vụ, bên cạnh tuân thủ tính pháp lý, MISA đặc biệt chú trọng tính tiện ích của việc sử dụng chữ ký số, nhằm mang lại nhiều lợi ích cho người dùng là những cá nhân và doanh nghiệp khi sử dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy nhanh, mạnh quá trình chuyển đổi số quốc gia, đóng góp vào sự phát triển của đất nước".

Giải pháp chữ ký số MISA eSign được tin tưởng sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế số trong thời gian tới. Với sứ mệnh phụng sự xã hội, trong những năm qua, MISA là một trong những đơn vị tiên phong thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nền kinh tế thông qua cung cấp các nền tảng số xuyên suốt quá trình hoạt động của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam. Thời gian tới, MISA tiếp tục kỳ vọng sẽ tạo nên những bước đột phá quan trọng trong việc xây dựng những dịch vụ mới, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam.

