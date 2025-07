Cập nhật số liệu CTCK ngày 15/7: Những tên tuổi đầu tiên hé lộ KQKD quý 2, xuất hiện khoản lãi "tăng bằng lần"

Tính đến sáng 15/7, đã có 4 CTCK, tài chính công bố BCTC quý 2/2025.

Chứng khoán MB (MBS) tiếp tục là công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC quý 2/2025. Tính riêng trong quý 2/2025, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 10% so với cùng kỳ xuống 792 tỷ đồng. Cùng đà giảm của doanh thu, chi phí hoạt động của MBS trong quý 2 cũng giảm mạnh 36% so với cùng kỳ năm trước xuống 282 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 273 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ 2024. Lãi ròng thu về đạt 221 tỷ đồng, tăng 2% so với quý 2/2024 song giảm 18% so với số lãi ghi nhận trong quý đầu năm nay.

Luỹ kế nửa đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.461 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, chi phí tiết giảm tốt giúp LNTT tăng 22% lên 611 tỷ, hoàn thành 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Dư nợ cho vay margin và UTTB của MBS tại thời điểm 30/6/2025 đạt 12.796 tỷ, tăng mạnh 1.534 tỷ so với đầu quý. Riêng dư nợ margin đạt 12.634 tỷ, tăng hơn 1.300 tỷ so với đầu quý và cũng là mức dư nợ margin cao nhất trong lịch sử của MBS.

Cùng chiều tăng trưởng, Chứng khoán Quốc Gia (NSI) bất ngờ ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 80% so với cùng kỳ lên 160 tỷ trong quý 2 vừa qua. Riêng lãi từ tài sản FVTPL chiếm gần 93 tỷ. Kết quả, LNTT quý 2 đột biến gấp 2,6 lần, đạt hơn 42 tỷ, qua đó đưa lợi nhuận 6 tháng lên xấp xỉ 51 tỷ đồng.

Trái ngược, Chứng khoán OCBS ghi nhận LNTT quý 2 giảm gần 70% so với cùng kỳ năm trước xuống còn chưa tới 3 tỷ đồng.