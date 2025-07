Cập nhật BCTC quý 2/2025 ngày 15/7: Công ty điện báo lãi gấp 3,5 lần cùng kỳ, doanh nghiệp thép lãi tăng gần 200%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2025 đến ngày 15/7:

Chứng khoán MB (MBS) là doanh nghiệp đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với doanh thu hoạt động đạt hơn 792 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 221 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của MBS giảm 6% đạt 1.461 tỷ đồng dù vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 490 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II/2025 ở mức kỷ lục 1.733 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TCBS đạt 3.043 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với doanh thu thuần đạt 2.972 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế giảm 12,3%, còn 242 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 5.629 tỷ đồng, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 408 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,3% so với mức 431 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Thủy điện Nước Trong (NTH) báo lãi trước thuế quý 2 tăng 30% đạt 18 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm lãi 41 tỷ đồng, tăng 37%.

Thủy điện Sông Vàng (SVH) ghi nhận lãi trước thuế quý 2 tăng tới 246% đạt 12 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm lãi 31 tỷ, tăng 116%.

Agimexpharm (AGP) báo lãi quý 2 giảm 3%, 6 tháng đầu năm tăng 13%.

 Cấp thoát nước Long An (Lawaco, LAW) ghi nhận lãi trước thuế quý 2 tăng 62% đạt 8 tỷ đồng, 6 tháng tăng 35% đạt 14 tỷ đồng.

Thép VICASA - VNSTEEL (VCA) công bố báo cáo tài chính quý 2/3035 với doanh thu thuần 574 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024. VCA báo lãi sau thuế quý 2/2025 đạt 1,93 tỷ đồng, cao hơn gấp 3 lần so với mức 648 triệu đồng của cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng trưởng 197,74%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1,97 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp định kỳ vào đầu tháng 7, ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp dự kiến hoàn thành 101% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2025 với 1.013 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu 6 tháng đạt 12.537 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HVN) ước đạt hơn 22.100 tỷ đồng doanh thu trong quý II, lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ khoảng 1.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận hợp nhất khoảng 1.600 tỷ đồng.

Tính chung nửa đầu năm, HVN ước đạt hơn 5.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, lợi nhuận riêng công ty mẹ khoảng trên 4.000 tỷ đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ước lợi nhuận trước thuế đạt 5.851 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 23% so với cùng kỳ do khoản lỗ lớn từ tỷ giá.

Phân bón Bình Điền (BFC) ước đạt 3.613 tỷ đồng doanh thu trong quý II/2025, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 185 tỷ đồng, giảm 21% so với mức đỉnh lịch sử ghi nhận trong quý II năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BFC ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.207 tỷ đồng, tăng 26% . Lợi nhuận trước thuế ước đạt 322 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%.