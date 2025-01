MK Group đưa các sản phẩm công nghệ cao vươn xa trên bản đồ thế giới

Dưới chủ trương và đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được nêu trong Nghị quyết 57-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn MK (MK Group) đã kiên định với phương châm "Tự cường sản xuất - Tự chủ công nghệ - Đổi mới sáng tạo", từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ cao và có những đóng góp thiết thực cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Với Hành trình ¼ thế kỷ xây dựng và phát triển, MK Group cùng các công ty thành viên đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Công ty hiểu rằng, "Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh mà còn là một cuộc cách mạng về phương thức sản xuất, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới", từ đó đã đặt ra tầm nhìn và chiến lược dài hạn trong việc tập trung ưu tiên các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), tìm kiếm - tiếp cận và bản địa hóa các công nghệ quốc tế để không chỉ sở hữu mà còn làm chủ những công nghệ lõi. Đồng thời, Công ty cũng liên tục cải tiến và hiện đại hóa hạ tầng nhà máy, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao với đội ngũ kỹ sư trong nước và quốc tế, từ đó nâng cao năng lực sản xuất và quản trị.

Chính những điều này đã giúp MK Group đạt được nhiều bứt phá ấn tượng trong các lĩnh vực vốn chỉ thuộc về các nước có nền công nghệ tân tiến như thẻ thông minh, xác thực bảo mật, camera AI và in ấn tài liệu bảo an, mở ra các cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư chiến lược, giúp công ty mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Cụ thể, MK Group đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thẻ thông minh và tài liệu bảo an tại thủ đô Addis Ababa (Ethiopia), dự kiến sẽ khánh thành vào Quý 1/2025 với thị trường mục tiêu là khu vực châu Phi; mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất cho nhà máy sản xuất thẻ thông minh Alterosa MK tại bang Minas Gerais của Brazil; cung cấp và triển khai các dự án Chính phủ trong khu vực và các nước đang phát triển với hàng loạt dự án phát hành và cá thể hóa thẻ Căn cước điện tử, hộ chiếu điện tử, xây dựng hạ tầng chữ ký số... Đây là minh chứng cho những cam kết của Công ty đưa các sản phẩm công nghệ cao Make in Vietnam vươn xa trên bản đồ công nghệ thế giới, góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế.

Thông qua chiến lược ứng dụng các công nghệ hiện đại vào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã tạo ra những sản phẩm như thẻ căn cước điện tử, hộ chiếu điện tử, các thiết bị và giải pháp xác thực bằng căn cước điện tử và sinh trắc học, các camera AI quản lý giao thông thông minh, nghiệp vụ an an ninh và kiểm soát biên giới... đáp ứng nhu cầu đa dạng của công dân số - chính phủ số cũng như nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng khác.

Bên canh đó, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đại từ năm 2030, theo Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, MK Group đã tham gia vào ngành công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, với mong muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, MK Group sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo nhằm có thêm những bước tiến công nghệ mới, những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường trong nước và quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao trong khu vực và trên thế giới.