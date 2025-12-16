MLA phối hợp hệ thống bán lẻ toàn quốc triển khai chiến dịch mới

Bò mát Úc – Lựa chọn chất lượng, tiện lợi mỗi ngày

Tại sự kiện ra mắt chiến dịch ngày 13/12, đại diện MLA đã chia sẻ ba yếu tố làm nên chất lượng thịt bò mát Úc:

100% sản xuất tại Úc - Toàn bộ quy trình từ chăn nuôi, giết mổ đến đóng gói đều diễn ra tại Úc theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và phúc lợi động vật.

Vận chuyển đường hàng không, duy trì nhiệt độ từ -2°C đến 1°C . Giữ nhiệt độ bảo quản thấp ở mức -1°C mà không làm đông là cách hiệu quả nhất để bảo toàn độ tươi và kéo dài thời hạn sử dụng. Tốc độ phát triển của vi khuẩn giảm một nửa khi nhiệt độ được duy trì trong khoảng 0–1°C.

An toàn, tươi ngon, dinh dưỡng, nhờ cấu trúc thịt được bảo toàn qua chuỗi vận chuyển lạnh nghiêm ngặt.

Bên cạnh chất lượng cao, chiến dịch còn nhấn mạnh yếu tố tiện lợi và mức giá phù hợp, giúp thịt bò mát Úc trở thành lựa chọn dễ tiếp cận cho mọi gia đình – từ bữa ăn nhanh gọn đến các dịp quây quần cuối năm.

Người tiêu dùng Việt có thể lựa chọn bò mát Úc cho cả những bữa ăn nhanh hằng ngày lẫn các bữa tiệc đoàn viên dịp cuối năm.

Trải nghiệm đa giác quan: thử vị – nấu nướng – chia sẻ

Để lan tỏa thông điệp "Nhà sạch thì mát – Bò mát ngon cơm", MLA phối hợp cùng các siêu thị tổ chức nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn. Buổi ra mắt tại Winmart Thảo Điền (TP.HCM) ngày 13/12 vừa qua là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình mùa lễ hội này.

Thử vị mù (blind tasting): Khách mời được thưởng thức ba loại thịt bò được phục vụ ẩn danh để bảo đảm đánh giá khách quan. Kết quả phản hồi tại chỗ cho thấy phần lớn khách mời yêu thích thịt bò mát Úc nhờ độ mềm, mọng nước và vị ngọt tự nhiên.

Khách hàng được thưởng thức 03 loại thịt gồm thịt bò mát Úc, thịt bò địa phương và thịt bò đông lạnh - tất cả đều được phục vụ ẩn danh để đảm bảo đánh giá khách quan.

Cooking Demo cùng Chef Lân – Đại sứ Bò Úc (Aussie Beef Mate). Ngoài phục vụ các thực khách món bò nướng kiểu Á và bò ngâm thảo mộc, Chef Lân còn chia sẻ các bí quyết nhận biết thịt bò Úc mát, kỹ thuật cắt thịt chuẩn, mẹo nấu để giữ được độ mọng nước, mềm ngọt đặc trưng và cách chế biến tối ưu cho từng phần thịt.



Hoạt động trình diễn chế biến do Chef Võ Trọng Tường Lân - Đại sứ Bò Úc (Aussie Beef Mates) 2023 & 2024 - đảm nhiệm

Góc trải nghiệm người tiêu dùng - KOL Hoàng Tuấn Kiên - đại diện nhóm người tiêu dùng trẻ quan tâm đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho gia đình, chia sẻ tại sự kiện: "Việc trải nghiệm trực tiếp giúp tôi hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa thịt bò Úc mát và các loại thịt khác. Vị thịt mềm, ngọt, dễ mua và dễ nấu. Đây là điều tôi ưu tiên khi chọn thực phẩm cho gia đình".

Sự kiện có sự tham gia của các KoLs - đại diện nhóm người tiêu dùng trẻ quan tâm đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho gia đình.

Bà Valeska – Giám đốc khu vực Đông Nam Á, MLA chia sẻ: "Thịt bò mát Úc đã có mặt tại Việt Nam một khoảng thời gian nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn chưa thực sự hiểu về chất lượng và quy trình chuỗi lạnh nghiêm ngặt phía sau mỗi sản phẩm. Với chiến dịch lần này, chúng tôi mong muốn giúp người tiêu dùng Việt có thể nhận diện, chọn đúng và thưởng thức trọn vẹn hương vị của thịt bò mát Úc."

Bà Valeska – Giám đốc khu vực Đông Nam Á, MLA chia sẻ tại sự kiện.

Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch đến ngày 21/01/2026, khách hàng tại các hệ thống siêu thị tham gia sẽ được tận hưởng loạt ưu đãi nổi bật: giảm đến 20% cho các sản phẩm thịt bò mát Úc, thưởng thức thịt bò tại các gian hàng Aussie Beef, và tham gia minigame "check-in cùng Dì Úc" để nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Thông qua các hoạt động này, MLA mong muốn kết nối gần hơn với các gia đình Việt, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi và giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa nguồn thịt bò chất lượng cao cho bữa ăn mùa lễ hội.